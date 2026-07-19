CãonexãoDivagação SES/RJ
Cães de apoio emocional levam acolhimento a pacientes
Primeira ação do Cãonexão aconteceu no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj)
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Férias exigem planejamento para manter o tratamento dos pets em dia
Especialistas orientam sobre como organizar, transportar e conservar medicamentos durante viagens para evitar interrupções no tratamento
Niterói lança Rede Caramelo e anuncia Hospital Municipal Veterinário
Política municipal de proteção animal começou a ser estruturada em 2017 no município
Check-up no inverno é essencial para a prevenção de doenças
Exames laboratoriais auxiliam no monitoramento da saúde animal durante os meses mais frios do ano
Julho Dourado: prevenir é o melhor caminho para garantir a saúde dos pets
Campanha destaca a importância da vacinação, dos check-ups veterinários e do controle de doenças que também podem afetar os seres humanos
Força-tarefa salva cavalo e égua vítimas de maus-tratos
Resgate reuniu Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, protetores independentes e moradores
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