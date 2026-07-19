Cãonexão - Divagação SES/RJ

CãonexãoDivagação SES/RJ

Publicado 19/07/2026 11:00

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) iniciou o programa Cãonexão, que leva cães de apoio emocional às unidades da rede estadual para humanizar o atendimento e oferecer acolhimento a pacientes e familiares. Credenciados pela secretaria, os cães Rudá, Bolt, Hunter, Leopoldo, Paçoca e Pedrinho começaram, nesta semana, a realizar visitas acompanhados de suas tutoras, após treinamento específico para atuação em ambientes hospitalares.

A primeira ação foi realizada no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj), no Maracanã, onde os animais interagiram com pacientes que aguardavam consultas e exames. A iniciativa busca tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, reduzindo a ansiedade e proporcionando momentos de conforto durante o atendimento. O programa amplia um trabalho desenvolvido pela SES-RJ há cinco anos com a certificação de cães de apoio emocional e já conta com mais de 200 animais credenciados.

Além do temperamento dócil, os cães passam por treinamento para atuar em unidades de saúde e participam das visitas acompanhados de voluntários, seguindo protocolos de segurança, higiene, controle de infecção e bem-estar animal.

A próxima ação do Cãonexão será realizada no Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista (CedTEA), na Gávea. Durante a visita, os cães acompanharão as famílias enquanto recebem o diagnóstico das crianças, oferecendo apoio emocional em um momento que costuma ser marcado por ansiedade e apreensão.

Como solicitar uma visita

Unidades de saúde públicas e privadas interessadas em receber o programa, assim como tutores que desejam cadastrar seus cães como voluntários no Cãonexão, podem solicitar participação enviando um e-mail para caonexao@saude.rj.gov.br, informando o objetivo da solicitação. Após o contato inicial, a equipe da SES-RJ fornecerá as orientações sobre as próximas etapas e solicitará a documentação necessária para participação no programa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 3385-9046 e (21) 3385-9047.