Niterói: uma das visitas mais recentes foi a de 152 fotógrafos, vindos de vários países de todos continentes, para conhecerem o Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Niterói: uma das visitas mais recentes foi a de 152 fotógrafos, vindos de vários países de todos continentes, para conhecerem o Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 20:37 | Atualizado 06/09/2026 20:38

Niterói - A cidade de Niterói, acumula mais um título internacional e passa a ser a primeira em qualidade de vida do Estado do Rio de Janeiro pelo seu índice de Desenvolvimento Sustentável. O reconhecimento mundial em sustentabilidade foi avaliado e decidido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com a Sustainable Development Solutions Network (SDSN), utilizando metodologia ligada à rede criada no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) e baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Niterói foi a primeira colocada no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades-Brasil (IDSC_BR)2026.

O Instituto avalia 100 indicadores sociais, econômicos, ambientais e institucionais e com este índice positivo alcançado por Niterói, a cidade ganha em novos avanços estruturais e alavanca ainda mais o turismo.

André Bento, o Presidente da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), destaca que “esse reconhecimento de Niterói como a cidade mais bem posicionada do Estado do Rio de Janeiro no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades é uma conquista muito importante também para o turismo. Hoje, acrescenta, o visitante busca mais do que belas paisagens: procura destinos organizados, sustentáveis, seguros, inclusivos e com qualidade de vida. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, Niterói vem construindo esse caminho com planejamento, inve stimentos e políticas públicas integradas".

Para o Presidente, "uma cidade boa para o morador também é uma cidade melhor para quem a visita. Esse resultado fortalece a imagem de Niterói, amplia nossa competitividade e confirma que o desenvolvimento do turismo precisa caminhar junto com a preservação ambiental, a inclusão social e a geração de oportunidades, emprego e renda”, ressalta Bento.

Esse índice é mais um, dentre tantos outros prêmios recebidos e diante dos diversos eventos e projetos que a cidade fluminense tem sediado, além de receber profissionais e turistas do mundo afora que escolhem Niterói para conhecerem.

Uma das visitas mais recentes foi a de 152 fotógrafos, vindos de vários países de todos continentes, para conhecerem o Caminho Niemeyer, deslumbrando-se com o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e terminando o dia na Fortaleza de Santa Cruz. A cidade tem se destacado também como polo de inovação e tecnologia sediando megaeventos que reúnem profissionais, turistas, e visitantes vindos de vários Estados brasileiros e outros países, como por exemplo a Cúpula Mercocidades e o Tomorrow Blue Economy e, mais recentemente, a 78ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência) e a Flin- Festa Literária Internacional de Niterói.



Com mais de 50% de área preservada, a cidade tem investido em políticas ambientais como o Pop Orla Piratininga Alfredo Sirkis, em malha cicloviária, que se tornou a mais movimentada do País, com 100% de água potável e chegando a 100% de esgoto tratado.

