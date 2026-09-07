Niterói: noite de celebração para a cultura, com Victor de Wolf, diretor geral do MAC; o ex prefeito visionário Jorge Roberto Silveira, e a atleta isabel Swan, primeira vice-prefeita da história da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: noite de celebração para a cultura, com Victor de Wolf, diretor geral do MAC; o ex prefeito visionário Jorge Roberto Silveira, e a atleta isabel Swan, primeira vice-prefeita da história da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 11:55





A vice-prefeita Isabel Swan representou o prefeito Rodrigo Neves no evento e enfatizou a importância do MAC. “O MAC é uma referência não só para Niterói, mas para o Brasil e o mundo. É um símbolo forte da cidade, de autoestima, de cultura e resistência. É um prazer estar aqui nos 30 anos de história desse museu, que é uma joia de Oscar Niemeyer”, afirmou.



O secretário Executivo Felipe Peixoto observou que o tempo passou, mas o museu continua sendo um símbolo da modernidade e da visão de futuro de Niterói. “Comemorar os 30 anos do MAC é especial. Como vereador, fui autor do projeto de lei que fez o tombamento do museu e tive o prazer de entregar essa lei a Oscar Niemeyer, na festa do centenário dele. O MAC continua sendo uma marca de futuro e de progresso da nossa cidade”, disse.



Até 22 de novembro, aniversário da cidade, três exposições comemorativas farão parte da programação do museu, encantando os visitantes com obras pouco vistas do acervo próprio da instituição. A mostra “MAC Monumental”, com peças em grandes formatos, domina o salão central e traz criações como a de Daniel Senise, feita a partir do carpete original do projeto de Niemeyer. Na varanda, “MAC para Crianças” é voltada ao público infantil, que pode rabiscar e colorir paredes, além de usar a arte como inspiração para brincadeiras. Já o mezanino recebe “MAC Panorama”, que conta a história do equipamento cultural e mostra como foi construído seu acervo, formado pelas coleções MAC Niterói e João Sattamini.



“O MAC é parte fundamental da história cultural de Niterói. Se a função do museu é preservar e guardar a arte, temos no MAC um acervo riquíssimo da arte contemporânea brasileira. Quem vier ao museu terá o privilégio de ver obras da nossa coleção que não eram exibidas há mais de 20 anos. Além disso, pela primeira vez, fizemos uma exposição da nossa coleção voltada especificamente para crianças, com obras em uma altura mais baixa e linguagem própria. Elas vão poder brincar no museu, porque museu também é lugar de criança. Se pensamos no futuro da arte, isso começa com a infância”, destacou Victor De Wolf, diretor-geral do MAC.



O ex-prefeito Jorge Roberto Silveira, responsável por convidar Oscar Niemeyer para elaborar o projeto do museu, lembrou o momento em que o arquiteto esteve em Niterói para definir onde o prédio seria construído. "A primeira parada foi no Mirante da Boa Viagem. Ele ficou tão encantado que disse: ‘Vai ser aqui, e eu já sei a forma que vai ter. Vai ser como se fosse um pássaro pousando ou uma flor brotando’”, contou.



A secretária das Culturas, Julia Pacheco, destacou o papel do MAC na democratização do acesso à arte e no desenvolvimento da cidade. “É motivo de orgulho celebrar esse aniversário do MAC, com medidas de acessibilidade cada vez mais intensas, para que os niteroienses conheçam o museu e entendam que esta casa também é deles e pode ser frequentada. Somos muito sortudos por termos na cidade tantas gerações de governos progressistas, que entendem a força da cultura e acreditam que ela representa desenvolvimento econômico, emprego e renda, mas também alimenta a autoestima do nosso povo.”



No quesito acessibilidade, chama a atenção a mostra “Sentir pra Ver”, localizada no Espaço Educativo Petrobras, instalado no mezanino. Sensorial e interativa, a atração apresenta reproduções de obras do acervo da Pinacoteca de São Paulo. Concebida segundo padrões de acessibilidade universal, permite a apreciação da arte por meio do tato, da audição, do olfato e da visão. Niterói - Neste sábado (5), o Mirante da Boa Viagem se iluminou para celebrar os 30 anos de um dos cartões-postais de Niterói. Aberto ao público em 2 de setembro de 1996, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) recebeu autoridades municipais, artistas com trabalhos em seu acervo e outros convidados para uma noite marcada pela emoção. A programação especial teve como destaque a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, que se apresentou entre as obras expostas no salão principal do prédio idealizado por Oscar Niemeyer.A vice-prefeita Isabel Swan representou o prefeito Rodrigo Neves no evento e enfatizou a importância do MAC. “O MAC é uma referência não só para Niterói, mas para o Brasil e o mundo. É um símbolo forte da cidade, de autoestima, de cultura e resistência. É um prazer estar aqui nos 30 anos de história desse museu, que é uma joia de Oscar Niemeyer”, afirmou.O secretário Executivo Felipe Peixoto observou que o tempo passou, mas o museu continua sendo um símbolo da modernidade e da visão de futuro de Niterói. “Comemorar os 30 anos do MAC é especial. Como vereador, fui autor do projeto de lei que fez o tombamento do museu e tive o prazer de entregar essa lei a Oscar Niemeyer, na festa do centenário dele. O MAC continua sendo uma marca de futuro e de progresso da nossa cidade”, disse.Até 22 de novembro, aniversário da cidade, três exposições comemorativas farão parte da programação do museu, encantando os visitantes com obras pouco vistas do acervo próprio da instituição. A mostra “MAC Monumental”, com peças em grandes formatos, domina o salão central e traz criações como a de Daniel Senise, feita a partir do carpete original do projeto de Niemeyer. Na varanda, “MAC para Crianças” é voltada ao público infantil, que pode rabiscar e colorir paredes, além de usar a arte como inspiração para brincadeiras. Já o mezanino recebe “MAC Panorama”, que conta a história do equipamento cultural e mostra como foi construído seu acervo, formado pelas coleções MAC Niterói e João Sattamini.“O MAC é parte fundamental da história cultural de Niterói. Se a função do museu é preservar e guardar a arte, temos no MAC um acervo riquíssimo da arte contemporânea brasileira. Quem vier ao museu terá o privilégio de ver obras da nossa coleção que não eram exibidas há mais de 20 anos. Além disso, pela primeira vez, fizemos uma exposição da nossa coleção voltada especificamente para crianças, com obras em uma altura mais baixa e linguagem própria. Elas vão poder brincar no museu, porque museu também é lugar de criança. Se pensamos no futuro da arte, isso começa com a infância”, destacou Victor De Wolf, diretor-geral do MAC.O ex-prefeito Jorge Roberto Silveira, responsável por convidar Oscar Niemeyer para elaborar o projeto do museu, lembrou o momento em que o arquiteto esteve em Niterói para definir onde o prédio seria construído. "A primeira parada foi no Mirante da Boa Viagem. Ele ficou tão encantado que disse: ‘Vai ser aqui, e eu já sei a forma que vai ter. Vai ser como se fosse um pássaro pousando ou uma flor brotando’”, contou.A secretária das Culturas, Julia Pacheco, destacou o papel do MAC na democratização do acesso à arte e no desenvolvimento da cidade. “É motivo de orgulho celebrar esse aniversário do MAC, com medidas de acessibilidade cada vez mais intensas, para que os niteroienses conheçam o museu e entendam que esta casa também é deles e pode ser frequentada. Somos muito sortudos por termos na cidade tantas gerações de governos progressistas, que entendem a força da cultura e acreditam que ela representa desenvolvimento econômico, emprego e renda, mas também alimenta a autoestima do nosso povo.”No quesito acessibilidade, chama a atenção a mostra “Sentir pra Ver”, localizada no Espaço Educativo Petrobras, instalado no mezanino. Sensorial e interativa, a atração apresenta reproduções de obras do acervo da Pinacoteca de São Paulo. Concebida segundo padrões de acessibilidade universal, permite a apreciação da arte por meio do tato, da audição, do olfato e da visão.

A TRAJETÓRIA GLORIOSA DO MAC



Ao longo de sua trajetória, o MAC recebeu exposições, artistas, pesquisadores, estudantes, turistas e visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. Foram mais de 250 exposições em três décadas, que atraíram personalidades como o cantor e compositor David Bowie e a atriz Juliette Binoche, entre outras, cujos relatos estão registrados no Livro de Ouro do museu. Desde a inauguração, mais de 3,5 milhões de pessoas já passaram pelo equipamento cultural. Em 2016, o edifício passou por uma reforma de modernização, que fortaleceu sua estrutura para o desenvolvimento de atividades culturais, educativas e expositivas. Agora, dez anos depois, uma ampla ação de manutenção vai renovar o espaço.

Este ano também marca a apresentação do museu pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco, utilizando a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).



O Museu de Arte Contemporânea de Niterói fica no Mirante da Boa Viagem, s/nº. Funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h, com entrada permitida até as 17h30. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com acesso gratuito às quartas-feiras. A venda é realizada na bilheteria do MAC Niterói, mediante pagamento em dinheiro.