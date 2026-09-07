Niterói: prefeito Rodrigo Neves assistiu a passagem de militares, agentes da Guarda Municipal, da Nittrans e estudantes das escolas municipais - Divulgação/Ascom

Niterói: prefeito Rodrigo Neves assistiu a passagem de militares, agentes da Guarda Municipal, da Nittrans e estudantes das escolas municipaisDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 14:21

Niterói – Nem a chuva atrapalhou o tradicional desfile cívico-militar de Sete de Setembro em Niterói para comemorar a Independência do Brasil. O prefeito Rodrigo Neves esteve presente para prestigiar o evento e acompanhou a passagem de diversos grupos ligados às Forças Armadas brasileiras que têm base na cidade. Além do desfile militar, Corpo de Bombeiros, escoteiros, estudantes de escolas públicas e a frota da Nittrans atravessaram a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, sob aplausos do público.

O prefeito acompanhou o desfile ao lado do comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e comandante das fortalezas militares de Niterói, general de brigada Carlos Eduardo Porto Alegre. "O Sete de Setembro é um momento de celebrar a nossa história, a democracia e a força do povo brasileiro. Foi um desfile lindo. Ver nossas Forças Armadas, a Guarda Municipal e nossas escolas desfilarem com tanto orgulho renova o nosso compromisso diário de construir uma cidade cada vez mais humana, segura e acolhedora para todos. Nossa história nos lembra que a construção de um país soberano é feita por muitas mãos e atravessa gerações. Hoje, mais do que celebrar a Independência, precisamos reafirmar o compromisso com um Brasil democrático, soberano, sustentável e com mais justiça social e qualidade de vida para todos”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.



A data também marcou a apresentação dos 80 novos guardas civis municipais, formados recentemente e atuando nas ruas da cidade desde agosto. A Guarda também foi representada pelas crianças e os jovens da Guarda Mirim, pela Coordenadoria de Ações Táticas, pela Coordenadoria de Meio Ambiente, pela Coordenadoria de Trânsito, pela Patrulha Guardiã Maria da Penha, pela Patrulha Escolar e pelas equipes que atuam no patrulhamento dos bairros. Além da participação no desfile, a Guarda Municipal esteve nas ruas atuando para garantir a organização e a tranquilidade do evento.

A Niterói Trânsito S/A (NitTrans) participou do desfile cívico-militar com seus agentes de trânsito e uma frota composta por 30 veículos, incluindo dois reboques pesados, três leves, uma van, duas viaturas Toro, oito Saveiros, quatro Polos (dois deles para os agentes) e dez motocicletas. O objetivo foi apresentar à população parte dos recursos utilizados diariamente nas ações de fiscalização, ordenamento viário, remoção de veículos e suporte a operações especiais de trânsito em toda a cidade.

O desfile teve ainda a presença de 22 instituições do município, incluindo as escolas públicas, a APAE Niterói, o CT - Niterói Joga em Rede, a ECAM (Escola de Candidatos a Carreira Militar), a União dos Escoteiros do Brasil e o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC).