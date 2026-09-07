Niterói: município também permite a solicitação de alvará pela internet, por meio do sistema integrado à Jucerja - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: município também permite a solicitação de alvará pela internet, por meio do sistema integrado à JucerjaClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 07/09/2026 19:48





Os números confirmam esse novo ciclo. Entre janeiro e agosto de 2026,



Um dos exemplos mais recentes é a chegada da loja Renner à Rua Gavião Peixoto, em Icaraí. Uma das maiores varejistas de moda do país vai ocupar o imóvel onde funcionava uma unidade das Lojas Americanas, em um dos endereços comerciais mais movimentados e valorizados de Niterói. Na Região Oceânica, o Engenho do Mato recebeu uma unidade do McDonald’s, uma das maiores redes de alimentação do mundo. Os dois investimentos mostram que a expansão econômica não está restrita a uma única região e acompanha o desenvolvimento urbano e imobiliário da cidade.



“As grandes empresas escolhem uma cidade depois de avaliar a infraestrutura, a segurança, a qualidade dos serviços, o potencial do mercado consumidor e as perspectivas de crescimento. A chegada de marcas importantes mostra que Niterói inspira confiança. Estamos colhendo os resultados de investimentos realizados ao longo dos últimos anos na melhoria do ambiente urbano, na segurança pública, na mobilidade e na desburocratização. Niterói tem qualidade de vida, mão de obra qualificada e uma economia diversificada. Queremos continuar atraindo investimentos que gerem emprego e renda, fortaleçam o comércio e os serviços e impulsionem áreas estratégicas como saúde, construção civil, inovação e indústria naval”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



O resultado de Niterói ocorre em um ano de recorde estadual. O Rio de Janeiro registrou 68 mil empresas abertas nos oito primeiros meses de 2026, crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período de 2025 e o maior volume para o intervalo desde o início da série histórica da Jucerja. Entre as atividades com maior número de empresas constituídas estão serviços de escritório, consultórios médicos, comércio varejista de roupas e acessórios, holdings de instituições não financeiras e consultorias em gestão empresarial.



A unidade da Renner dará nova destinação a um imóvel de grande visibilidade na Rua Gavião Peixoto. Já a instalação do McDonald’s, no Engenho do Mato, acompanha o crescimento da Região Oceânica e reforça a descentralização das atividades econômicas. A unidade fará parte do Corner Centro Comercial, que começa a ganhar forma no bairro.



Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino Moreira Leite, os investimentos representam um ciclo que reúne desde pequenos empreendedores até grandes redes nacionais. “Os dados da Jucerja confirmam que Niterói oferece um ambiente atrativo para empreender. A cidade combina renda, mercado consumidor, mão de obra qualificada, qualidade urbana e uma economia de serviços bastante diversificada. A Prefeitura vem atuando para reduzir a burocracia, facilitar a formalização, oferecer crédito e apoiar quem deseja abrir ou ampliar um negócio. A chegada de marcas de grande porte é importante, mas esse movimento também é formado por milhares de pequenos e médios empreendedores que movimentam os bairros, geram empregos e mantêm a economia ativa. Quando uma empresa decide investir em Icaraí ou na Região Oceânica, ela está fazendo uma escolha baseada no potencial de crescimento de Niterói”, afirmou Luiz Paulino.



Investimentos públicos criam ambiente de confiança Niterói - A combinação de infraestrutura, segurança, serviços de qualidade, mão de obra qualificada e um mercado consumidor com forte poder de compra vem transformando Niterói em um dos principais destinos de novos investimentos no Estado do Rio de Janeiro. Grandes marcas estão escolhendo a cidade para abrir unidades e ampliar negócios, movimentando a economia, ocupando espaços comerciais e gerando empregos em diferentes regiões.Os números confirmam esse novo ciclo. Entre janeiro e agosto de 2026, Niterói registrou a abertura de 5.599 empresas, segundo a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). O município lidera o ranking estadual depois da capital e abriu mais que o dobro de empresas de Duque de Caxias, terceira colocada, com 2.622 novos negócios.Um dos exemplos mais recentes é a chegada da loja Renner à Rua Gavião Peixoto, em Icaraí. Uma das maiores varejistas de moda do país vai ocupar o imóvel onde funcionava uma unidade das Lojas Americanas, em um dos endereços comerciais mais movimentados e valorizados de Niterói. Na Região Oceânica, o Engenho do Mato recebeu uma unidade do McDonald’s, uma das maiores redes de alimentação do mundo. Os dois investimentos mostram que a expansão econômica não está restrita a uma única região e acompanha o desenvolvimento urbano e imobiliário da cidade.“As grandes empresas escolhem uma cidade depois de avaliar a infraestrutura, a segurança, a qualidade dos serviços, o potencial do mercado consumidor e as perspectivas de crescimento. A chegada de marcas importantes mostra que Niterói inspira confiança. Estamos colhendo os resultados de investimentos realizados ao longo dos últimos anos na melhoria do ambiente urbano, na segurança pública, na mobilidade e na desburocratização. Niterói tem qualidade de vida, mão de obra qualificada e uma economia diversificada. Queremos continuar atraindo investimentos que gerem emprego e renda, fortaleçam o comércio e os serviços e impulsionem áreas estratégicas como saúde, construção civil, inovação e indústria naval”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.O resultado de Niterói ocorre em um ano de recorde estadual. O Rio de Janeiro registrou 68 mil empresas abertas nos oito primeiros meses de 2026, crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período de 2025 e o maior volume para o intervalo desde o início da série histórica da Jucerja. Entre as atividades com maior número de empresas constituídas estão serviços de escritório, consultórios médicos, comércio varejista de roupas e acessórios, holdings de instituições não financeiras e consultorias em gestão empresarial.A unidade da Renner dará nova destinação a um imóvel de grande visibilidade na Rua Gavião Peixoto. Já a instalação do McDonald’s, no Engenho do Mato, acompanha o crescimento da Região Oceânica e reforça a descentralização das atividades econômicas. A unidade fará parte do Corner Centro Comercial, que começa a ganhar forma no bairro.Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino Moreira Leite, os investimentos representam um ciclo que reúne desde pequenos empreendedores até grandes redes nacionais. “Os dados da Jucerja confirmam que Niterói oferece um ambiente atrativo para empreender. A cidade combina renda, mercado consumidor, mão de obra qualificada, qualidade urbana e uma economia de serviços bastante diversificada. A Prefeitura vem atuando para reduzir a burocracia, facilitar a formalização, oferecer crédito e apoiar quem deseja abrir ou ampliar um negócio. A chegada de marcas de grande porte é importante, mas esse movimento também é formado por milhares de pequenos e médios empreendedores que movimentam os bairros, geram empregos e mantêm a economia ativa. Quando uma empresa decide investir em Icaraí ou na Região Oceânica, ela está fazendo uma escolha baseada no potencial de crescimento de Niterói”, afirmou Luiz Paulino.

Nos últimos dez anos, Niterói investiu R$ 4,3 bilhões em infraestrutura, no maior ciclo de obras de sua história. Atualmente, mais de 30 frentes de trabalho estão abertas em diferentes regiões, com estimativa de geração de mais de 5,5 mil empregos diretos na construção civil.



“Niterói mostra que, quando o poder público e a iniciativa privada trabalham juntos, discutindo políticas públicas, apresentando sugestões e investindo em tecnologia, estudos e qualificação, os resultados aparecem. A cidade vem fortalecendo seu ecossistema de negócios e se consolidando como um dos destinos mais procurados por empresas e investidores. Esse ambiente favorável estimula novos empreendimentos, gera empregos e impulsiona a economia de Niterói e de todo o Estado do Rio de Janeiro”, afirma Igor Baldez, presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro.



Uma das principais ações é o Reviver Centro, que reúne obras públicas, incentivos urbanísticos, recuperação e retrofit de imóveis, novos empreendimentos habitacionais e ações para atrair moradores, estudantes, empresas e serviços. O Centro concentra 41% dos empregos de Niterói, mas apenas 5% dos domicílios ocupados, desequilíbrio que o programa pretende reduzir.



O Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói conta com R$ 400 milhões para estimular novos projetos, retrofit, habitação e hotelaria. A expectativa é viabilizar mais de 10 mil unidades habitacionais e gerar cerca de oito mil empregos. A transformação da área central já inclui a requalificação da Avenida Marquês do Paraná, a recuperação do Mercado Municipal, a ampliação do Bicicletário Arariboia, a recuperação da Casa Norival de Freitas, a Arena Niterói e a reurbanização do Terminal Sul. Também estão em andamento intervenções na Avenida Amaral Peixoto, na Rua da Conceição e nas vias próximas.



Apoio para abrir e manter empresas

Além dos investimentos urbanos, a Prefeitura mantém políticas voltadas diretamente aos pequenos e médios negócios. A Casa do Empreendedor, instalada no Niterói Shopping e integrada a um posto da Jucerja, realizou mais de 15 mil atendimentos presenciais em 2025. No local, o empreendedor pode receber gratuitamente orientação e encaminhar a formalização do negócio.



O município também permite a solicitação de alvará pela internet, por meio do sistema integrado à Jucerja. Segundo a Prefeitura, mais de 60 mil pequenos e médios negócios foram abertos na cidade nos últimos anos.



O programa Niterói Empreendedora oferece crédito em condições diferenciadas para empresas locais. Os recursos podem ser utilizados na compra de equipamentos, realização de reformas, investimento em tecnologia, capital de giro e expansão das atividades. A política foi criada durante a pandemia e passou a funcionar também como instrumento de fortalecimento e modernização da economia da cidade.