Niterói: portão residencial de alumínio foi recuperado pela Polícia Militar após furto em IcaraíReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói - Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (7) após o furto de um portão residencial de alumínio em Icaraí. O material foi recuperado pela Polícia Militar durante um patrulhamento realizado nas proximidades do imóvel.

A ocorrência aconteceu por volta das 3h43, na Rua General Silvestre Rocha. Policiais do Setor Echo, do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), foram acionados durante uma ação da Operação Maré Zero.

Segundo o registro policial, o morador informou aos agentes que o portão da garagem havia sido furtado. Conforme o relato, dois homens teriam retirado o equipamento da residência. Após receber as informações, os policiais iniciaram buscas pela região. Dois homens foram localizados nas proximidades e, segundo a corporação, estavam com uma sacola preta.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o portão residencial de alumínio com a dupla. O equipamento já estava amassado. Os suspeitos foram detidos e levados para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), junto com o morador que acionou a polícia. O caso foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.

Homens possuem registros anteriores por furto
De acordo com o registro do 12º BPM, um dos presos, de 31 anos, possui 13 anotações criminais, sendo sete relacionadas a furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. O segundo suspeito, de 40 anos, possui uma anotação anterior pelo mesmo crime, também de acordo com o artigo 155.

Após a análise da ocorrência pela autoridade policial, os dois homens permaneceram presos. O portão foi recuperado pela Polícia Militar.