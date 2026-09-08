Niterói: portão residencial de alumínio foi recuperado pela Polícia Militar após furto em IcaraíReprodução/Internet
A ocorrência aconteceu por volta das 3h43, na Rua General Silvestre Rocha. Policiais do Setor Echo, do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), foram acionados durante uma ação da Operação Maré Zero.
Segundo o registro policial, o morador informou aos agentes que o portão da garagem havia sido furtado. Conforme o relato, dois homens teriam retirado o equipamento da residência. Após receber as informações, os policiais iniciaram buscas pela região. Dois homens foram localizados nas proximidades e, segundo a corporação, estavam com uma sacola preta.
Durante a abordagem, os agentes encontraram o portão residencial de alumínio com a dupla. O equipamento já estava amassado. Os suspeitos foram detidos e levados para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), junto com o morador que acionou a polícia. O caso foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.
Homens possuem registros anteriores por furto
Após a análise da ocorrência pela autoridade policial, os dois homens permaneceram presos. O portão foi recuperado pela Polícia Militar.
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