Niterói - Uma mulher foi presa em flagrante na noite de sábado (5) após ser acusada de furtar 15 bonecas da loja Ri Happy, no Plaza Shopping, no Centro de Niterói. Os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 4 mil.
Segundo as informações da ocorrência, a mulher seria moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e teria sido abordada por funcionários quando tentava deixar a loja com os produtos dentro de uma bolsa de alumínio. As 15 bonecas estavam dentro da bolsa no momento da abordagem. Segundo as informações do caso, o modelo utilizado seria destinado a dificultar a detecção de produtos pelos sistemas de alarme das lojas.
Após a abordagem, os funcionários acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do Setor A foi até o Plaza Shopping e conduziu a mulher para a Central de Flagrantes. Os produtos foram recuperados e devolvidos à loja. O valor estimado das mercadorias é de aproximadamente R$ 4 mil.
Caso foi registrado na 76ª DP
A ocorrência foi encaminhada para a 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), onde o caso foi formalizado como prisão em flagrante. A mulher permaneceu presa e está à disposição da Justiça. As informações disponíveis não detalham outras circunstâncias relacionadas ao caso ou uma eventual investigação sobre a suspeita.
A equipe de segurança do shopping agiu prontamente e acionou a Polícia Militar, que assumiu a condução da ocorrência. O empreendimento está colaborando com as autoridades competentes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.