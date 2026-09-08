Niterói: Plaza Shopping, no Centro de Niterói, onde ocorreu o furto das bonecas - Reprodução/Internet

Niterói: Plaza Shopping, no Centro de Niterói, onde ocorreu o furto das bonecasReprodução/Internet

Publicado 08/09/2026 10:12





Segundo as informações da ocorrência, a mulher seria moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e teria sido abordada por funcionários quando tentava deixar a loja com os produtos dentro de uma bolsa de alumínio. As 15 bonecas estavam dentro da bolsa no momento da abordagem. Segundo as informações do caso, o modelo utilizado seria destinado a dificultar a detecção de produtos pelos sistemas de alarme das lojas.



Após a abordagem, os funcionários acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do Setor A foi até o Plaza Shopping e conduziu a mulher para a Central de Flagrantes. Os produtos foram recuperados e devolvidos à loja. O valor estimado das mercadorias é de aproximadamente R$ 4 mil.



Caso foi registrado na 76ª DP

Niterói - Uma mulher foi presa em flagrante na noite de sábado (5) após ser acusada de furtar 15 bonecas da loja Ri Happy, no Plaza Shopping, no Centro de Niterói . Os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 4 mil.Segundo as informações da ocorrência, a mulher seria moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e teria sido abordada por funcionários quando tentava deixar a loja com os produtos dentro de uma bolsa de alumínio. As 15 bonecas estavam dentro da bolsa no momento da abordagem. Segundo as informações do caso, o modelo utilizado seria destinado a dificultar a detecção de produtos pelos sistemas de alarme das lojas.Após a abordagem, os funcionários acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do Setor A foi até o Plaza Shopping e conduziu a mulher para a Central de Flagrantes. Os produtos foram recuperados e devolvidos à loja. O valor estimado das mercadorias é de aproximadamente R$ 4 mil.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), onde o caso foi formalizado como prisão em flagrante. A mulher permaneceu presa e está à disposição da Justiça. As informações disponíveis não detalham outras circunstâncias relacionadas ao caso ou uma eventual investigação sobre a suspeita.



A equipe de segurança do shopping agiu prontamente e acionou a Polícia Militar, que assumiu a condução da ocorrência. O empreendimento está colaborando com as autoridades competentes.