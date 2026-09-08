Niterói: encontro reuniu representantes do poder público, empresários e entidades do setor produtivo para apresentar iniciativas voltadas ao desenvolvimento e ao bem-estar da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: encontro reuniu representantes do poder público, empresários e entidades do setor produtivo para apresentar iniciativas voltadas ao desenvolvimento e ao bem-estar da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 08/09/2026 14:37

Niterói - O Niterói Rotativo realizou, no Restaurante Olimpo, o evento Conexão Niterói , encontro que reuniu representantes do poder público, empresários e entidades do setor produtivo para apresentar iniciativas voltadas ao desenvolvimento e ao bem-estar da cidade. No encontro foi apresentado o Programa Recomeço, que promove a reinserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho.

O Subsecretário de Economia Solidária de Niterói, responsável pelo programa, Maicon Carlos, informou que mais de 700 pessoas já foram recolocadas no mercado de trabalho por meio da iniciativa. Os relatos reforçaram a importância de criar oportunidades e estabelecer conexões entre políticas públicas e a iniciativa privada para promover transformação social e novos caminhos para quem busca um recomeço.

Dois trabalhadores que passaram pelo programa, Gisele Muniz da Silva e Natanael Florencio de Moraes, e hoje atuam no Niterói Rotativo, compartilharam suas histórias de vida e superação, emocionando os participantes.

“Quando conectamos todos de forma coletiva, alguma coisa diferente acontece; nós começamos construir soluções. A cidade também se constrói nas pequenas relações do dia a dia. É o comerciante que abre a porta para o nosso funcionário.

É a empresa que ajuda uma pessoa a conseguir uma oportunidade. São pequenas atitudes que, multiplicadas por milhares de pessoas, produzem uma transformação muito maior”, comentou Diogo Mota, presidente da Niterói Rotativo.

O evento contou com a presença da Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa; do Secretário Executivo Felipe Peixoto; do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luiz Vieira; do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense-RJ), Sandro Pietrobelli; do presidente do Conselho Superior da CDL-Niterói, Joaquim Pinto; além de empresários de Niterói e representantes da sociedade civil.