Niterói: material entorpecente e rádio transmissor foram apreendidos por policiais militares durante patrulhamento no Barreto - Reprodução/Internet

Niterói: material entorpecente e rádio transmissor foram apreendidos por policiais militares durante patrulhamento no BarretoReprodução/Internet

Publicado 08/09/2026 11:02 | Atualizado 08/09/2026 11:05





A ocorrência aconteceu na Rua do Rumo, durante um patrulhamento realizado por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) “B”. Os agentes estavam na região em apoio à Secretaria de Ordem Pública (SEOP), em uma operação de retirada de entulho. Segundo a Polícia Militar, durante a ação os agentes ouviram um rádio comunicador sintonizado em uma frequência que seria utilizada pelo tráfico da região.



A equipe realizou buscas e encontrou o rádio transmissor acompanhado de material entorpecente. Em seguida, os policiais se deslocaram para outro ponto da mesma rua, onde localizaram mais drogas. No total, foram apreendidos 80 invólucros de maconha, 62 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 60 em dinheiro.



Material foi levado para a delegacia

Niterói - Policiais militares apreenderam drogas, um rádio transmissor e dinheiro durante uma ação realizada nesta segunda-feira (7), na Comunidade do Marítimo, no Barreto , em Niterói. Ao todo, foram encontrados 80 invólucros de maconha, 62 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 60 em espécie.A ocorrência aconteceu na Rua do Rumo, durante um patrulhamento realizado por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) “B”. Os agentes estavam na região em apoio à Secretaria de Ordem Pública (SEOP), em uma operação de retirada de entulho. Segundo a Polícia Militar, durante a ação os agentes ouviram um rádio comunicador sintonizado em uma frequência que seria utilizada pelo tráfico da região.A equipe realizou buscas e encontrou o rádio transmissor acompanhado de material entorpecente. Em seguida, os policiais se deslocaram para outro ponto da mesma rua, onde localizaram mais drogas. No total, foram apreendidos 80 invólucros de maconha, 62 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 60 em dinheiro.

A ação começou por volta das 10h e terminou às 12h21. Após a localização dos materiais, os policiais seguiram para a unidade policial para apresentar a ocorrência e formalizar a apreensão. O caso foi registrado na 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), em Niterói, e classificado pela Polícia Militar como apreensão de material entorpecente. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas à ocorrência.









