Niterói: material entorpecente e rádio transmissor foram apreendidos por policiais militares durante patrulhamento no BarretoReprodução/Internet
A ocorrência aconteceu na Rua do Rumo, durante um patrulhamento realizado por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) “B”. Os agentes estavam na região em apoio à Secretaria de Ordem Pública (SEOP), em uma operação de retirada de entulho. Segundo a Polícia Militar, durante a ação os agentes ouviram um rádio comunicador sintonizado em uma frequência que seria utilizada pelo tráfico da região.
A equipe realizou buscas e encontrou o rádio transmissor acompanhado de material entorpecente. Em seguida, os policiais se deslocaram para outro ponto da mesma rua, onde localizaram mais drogas. No total, foram apreendidos 80 invólucros de maconha, 62 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 60 em dinheiro.
Material foi levado para a delegacia
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