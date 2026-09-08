PF diz que o homem possui antecedentes em estados do Nordeste - Divulgação/Ascom

PF diz que o homem possui antecedentes em estados do NordesteDivulgação/Ascom

Publicado 08/09/2026 11:22





Após consultas aos sistemas policiais e às bases de dados do Poder Judiciário, os agentes identificaram os mandados de prisão e constataram que o suspeito era procurado pela Justiça. Um dos mandados é de prisão preventiva e foi expedido pela Vara Única de Buriti dos Lopes, no Piauí. O processo envolve suspeitas de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e participação em organização criminosa armada.



O segundo mandado foi expedido pela 1ª Vara das Execuções Penais de São Luís, no Maranhão. Trata-se de uma ordem de recaptura para o cumprimento de pena em regime fechado por latrocínio, crime que envolve roubo seguido de morte.



PF cita histórico de crimes violentos

Niterói - Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na noite de domingo (6) enquanto trafegava pela Ponte Rio-Niterói . Ele tinha dois mandados de prisão em aberto relacionados a crimes como latrocínio, roubo e participação em organização criminosa armada. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PF, o homem apresentou uma carteira de identidade falsa durante a abordagem.Após consultas aos sistemas policiais e às bases de dados do Poder Judiciário, os agentes identificaram os mandados de prisão e constataram que o suspeito era procurado pela Justiça. Um dos mandados é de prisão preventiva e foi expedido pela Vara Única de Buriti dos Lopes, no Piauí. O processo envolve suspeitas de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e participação em organização criminosa armada.O segundo mandado foi expedido pela 1ª Vara das Execuções Penais de São Luís, no Maranhão. Trata-se de uma ordem de recaptura para o cumprimento de pena em regime fechado por latrocínio, crime que envolve roubo seguido de morte.

De acordo com a Polícia Federal, o homem possui antecedentes em estados da Região Nordeste e seria ligado a quadrilhas especializadas em ataques contra instituições bancárias. A corporação informou ainda que ele possui registros e condenações por roubo de cargas e receptação, além de suposta atuação em grupos criminosos flagrados com fuzis e outras armas de grosso calibre. A identidade do preso não foi divulgada.



Após a abordagem na Ponte Rio-Niterói, o homem foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. No local, foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelo uso de documento falso. Os dois mandados judiciais também foram cumpridos. Depois da perícia no documento e dos procedimentos de polícia judiciária, o preso será encaminhado ao sistema penitenciário do estado. Ele permanecerá à disposição das Justiças do Piauí e do Maranhão.



Segundo a PF, a prisão foi possível a partir do compartilhamento de informações de inteligência com a PRF. A ação integra medidas de repressão qualificada realizadas no âmbito da ADPF 635, do Supremo Tribunal Federal.

