PF diz que o homem possui antecedentes em estados do NordesteDivulgação/Ascom
Após consultas aos sistemas policiais e às bases de dados do Poder Judiciário, os agentes identificaram os mandados de prisão e constataram que o suspeito era procurado pela Justiça. Um dos mandados é de prisão preventiva e foi expedido pela Vara Única de Buriti dos Lopes, no Piauí. O processo envolve suspeitas de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e participação em organização criminosa armada.
O segundo mandado foi expedido pela 1ª Vara das Execuções Penais de São Luís, no Maranhão. Trata-se de uma ordem de recaptura para o cumprimento de pena em regime fechado por latrocínio, crime que envolve roubo seguido de morte.
PF cita histórico de crimes violentos
Após a abordagem na Ponte Rio-Niterói, o homem foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. No local, foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelo uso de documento falso. Os dois mandados judiciais também foram cumpridos. Depois da perícia no documento e dos procedimentos de polícia judiciária, o preso será encaminhado ao sistema penitenciário do estado. Ele permanecerá à disposição das Justiças do Piauí e do Maranhão.
Segundo a PF, a prisão foi possível a partir do compartilhamento de informações de inteligência com a PRF. A ação integra medidas de repressão qualificada realizadas no âmbito da ADPF 635, do Supremo Tribunal Federal.
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