Niterói: Teatro da AMF recebe espetáculo teatral sobre os Anos 80Divulgação/Ascom
Dança da vassoura, música lenta, festa americana, disco de vinil. Vale tudo para reviver, no palco do Teatro da AMF, Sidney Magal, A-Ha, RPM, Ultrage a Rigor, Wando, Michael Jackson, Erasure, Legião Urbana, Trem da Alegria, Balão Mágico, Dalto, Fábio Júnior e muito mais ídolos e ícones da década de 1980.
O espetáculo é interativo e promete um banho de energia. Uma experiência diferente de tudo que o público já viu no teatro.
Em cartaz de sexta a domingo, até 20 de setembro.
Sextas, às 20h30
Sábados e domingos, às 20h.
Classificação: Livre
Teatro Eduardo Kraichete-
Avenida Roberto Silveira 123- Icaraí
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