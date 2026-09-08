Niterói: Teatro da AMF recebe espetáculo teatral sobre os Anos 80Divulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói - Uma viagem teatral imperdível e que relembra os melhores momentos dos anos 80, com muita música e humor. A plateia vai rir e se emocionar com as estórias da década mais colorida. O ator Daniel Del Sarto, conhecido por personagens marcantes na televisão, conduz a plateia numa viagem cheia de memórias emotivas da década de 1980.

Dança da vassoura, música lenta, festa americana, disco de vinil. Vale tudo para reviver, no palco do Teatro da AMF, Sidney Magal, A-Ha, RPM, Ultrage a Rigor, Wando, Michael Jackson, Erasure, Legião Urbana, Trem da Alegria, Balão Mágico, Dalto, Fábio Júnior e muito mais ídolos e ícones da década de 1980.

O espetáculo é interativo e promete um banho de energia. Uma experiência diferente de tudo que o público já viu no teatro.
SERVIÇO:
Anos 80 - Uma Experiência Ploc
Em cartaz de sexta a domingo, até 20 de setembro.
Sextas, às 20h30
Sábados e domingos, às 20h.
Classificação: Livre
Teatro Eduardo Kraichete-
Avenida Roberto Silveira 123- Icaraí