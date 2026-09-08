Niterói: Itaipu Multicenter inaugura nova atração da World GamesReprodução/Internet
Em uma área de 134 m², os pequenos são convidados a entrar no clima de aventura e explorar um cenário temático criado especialmente para eles. O grande protagonista é o Vulcão Central, que faz parte de um circuito de desafios pensado para estimular a imaginação, a curiosidade e, claro, muita brincadeira.
A aventura fica ainda maior com a Mega Piscina de Bolinhas, que completa o espaço e cria diferentes possibilidades para as crianças explorarem o cenário. A proposta é proporcionar uma experiência que vai além de uma simples brincadeira: é um convite para imaginar, descobrir e se divertir em um ambiente especialmente preparado para o público infantil.
A Diversão no Vulcão funciona diariamente, das 10h às 22h, e é destinada a crianças com até 1,40m de altura. O ingresso custa R$ 50 por 30 minutos, com adicional de R$ 1 por minuto excedente.
Serviço:
Shopping Multicenter Itaipu – Praça de Eventos
Até o dia 31 de outubro
Diariamente, das 10h às 22h
Público: crianças de até 1,40m de altura
Ingressos: R$ 50 (30 minutos) | adicional de R$ 1 por minuto
Estrutura: 134 m², com Vulcão Central, Mega Piscina de Bolinhas e Circuito de
Desafios.
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