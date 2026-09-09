Niterói: Festival de Humor começa amanhã na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação/Ascom

Niterói: Festival de Humor começa amanhã na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação/Ascom

Publicado 09/09/2026 10:20





A primeira edição traz uma programação que reúne grandes nomes do humor brasileiro. Entre os destaques estão Samantha Schmütz, Caito Mainier, Flávia Reis, Angelo Morse, Edu Krieger, Marianna Armellini, Dadá Coelho e a consagrada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo.



Samantha Schmütz e Caito Mainier são niteroienses e construíram carreiras de projeção nacional no humor. Angelo Morse, criado em Niterói, também mantém uma relação muito próxima com a cidade, levando situações e personagens do cotidiano niteroiense para o seu humor. A presença local se amplia com Miguel Nader, Pão de Ló (Jonathan Cerícola) e Alexandre Andrade, que têm trajetórias ligadas à cena cultural niteroiense.



A proposta do Só Riso é apresentar ao público um panorama amplo da comédia. Teatro, stand-up, circo, interpretação e criação de roteiro dividem espaço em uma programação que combina apresentações, oficinas, bate-papos e workshow, aproximando público e artistas e abrindo espaço não apenas para o riso, mas também para os processos de criação por trás dele.



Toda a programação do festival é gratuita. Os ingressos para as atividades da Sala Nelson Pereira dos Santos serão distribuídos na bilheteria da própria sala, 1 hora antes do início da primeira apresentação de cada dia dentro do teatro, com limite de 2 ingressos por pessoa para cada atividade. As atividades do Palco Riso Aberto têm acesso livre e gratuito.



Quatro dias para rir

Niterói - A cidade de Niterói ganha, pela primeira vez, um festival dedicado às diferentes formas de fazer humor. Entre os dias 10 e 13 de setembro, o Só Riso – Festival de Humor de Niterói ocupa o Reserva Cultural com quatro dias de programação gratuita distribuída entre a Sala Nelson Pereira dos Santos e o Palco Riso Aberto, na área externa.A primeira edição traz uma programação que reúne grandes nomes do humor brasileiro. Entre os destaques estão Samantha Schmütz, Caito Mainier, Flávia Reis, Angelo Morse, Edu Krieger, Marianna Armellini, Dadá Coelho e a consagrada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo.Samantha Schmütz e Caito Mainier são niteroienses e construíram carreiras de projeção nacional no humor. Angelo Morse, criado em Niterói, também mantém uma relação muito próxima com a cidade, levando situações e personagens do cotidiano niteroiense para o seu humor. A presença local se amplia com Miguel Nader, Pão de Ló (Jonathan Cerícola) e Alexandre Andrade, que têm trajetórias ligadas à cena cultural niteroiense.A proposta do Só Riso é apresentar ao público um panorama amplo da comédia. Teatro, stand-up, circo, interpretação e criação de roteiro dividem espaço em uma programação que combina apresentações, oficinas, bate-papos e workshow, aproximando público e artistas e abrindo espaço não apenas para o riso, mas também para os processos de criação por trás dele.Toda a programação do festival é gratuita. Os ingressos para as atividades da Sala Nelson Pereira dos Santos serão distribuídos na bilheteria da própria sala, 1 hora antes do início da primeira apresentação de cada dia dentro do teatro, com limite de 2 ingressos por pessoa para cada atividade. As atividades do Palco Riso Aberto têm acesso livre e gratuito.

A programação começa na quinta-feira (10), na Sala Nelson Pereira dos Santos. Às 19h, Marianna Armellini apresenta Ninguém Tá Bem. Às 21h, Dadá Coelho sobe ao palco com Cuscuz na Mão.



Na sexta-feira (11), a programação também será marcada pela homenagem a Paulo Gustavo, recebida por seu pai, Júlio Marcos, e sua madrasta, Penha Senise, das mãos de Flávia Reis. Às 20h, Flávia apresenta Super Ela. A atriz também participa da programação no dia seguinte, quando ministra uma oficina de interpretação de humor.



O sábado (12) começa às 9h, no Palco Riso Aberto, com Jonathan Cerícola e a oficina de circo Lona Mestra. Às 15h, Caito Mainier e Edu Krieger se encontram no bate-papo Roteiro para Humor e, às 16h, Flávia Reis conduz a Oficina de Interpretação de Humor. A programação segue às 18h, quando Angelo Morse apresenta Eu Falo Mas Ninguém Escuta, na Sala Nelson Pereira dos Santos. Às 19h, Samantha Schmütz apresenta um workshow com mediação da roteirista niteroiense Paula Rocha, unindo conversa e performance em um encontro com o público. Às 20h30, o humor toma conta da área externa com Nada Sob Controle. O stand-up reúne Miguel Nader, Caio Cerícola, Alexandre Andrade e Pão de Ló no Palco Riso Aberto. No domingo (13), o festival começa às 9h, com Jonathan Cerícola e mais uma edição da oficina Lona Mestra. Às 11h, o Palhaço Picuinha ocupa o Palco Riso Aberto e, às 15h, Alexandre Lino conduz a oficina Do Real ao Riso. A partir das 18h, o palco externo recebe uma sequência de apresentações de stand-up: Jeffinho Farias, com Ponto de Vista; Guga Gallo, com Eu, Noel: O Lado B do Natal; e Mané Marreco, com Malandro é Malandro, Mané é Marreco.



Para fechar os quatro dias de programação, às 19h30, a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo sobe ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos com Notícias Populares, encerrando a primeira edição do Só Riso.



Mais do que uma sequência de espetáculos, o Só Riso nasce como um espaço dedicado ao humor em suas diferentes possibilidades. Ao reunir artistas consagrados, nomes ligados à cena niteroiense, diferentes gerações e atividades de formação, o festival amplia o espaço da comédia na programação cultural da cidade e cria um novo ponto de encontro entre quem faz e quem gosta de humor.



SERVIÇO



Só Riso – Festival de Humor de Niterói

Data: 10 a 13 de setembro

Local: Reserva Cultural Niterói

Espaços: Sala Nelson Pereira dos Santos e Palco Riso Aberto

Entrada: gratuita

Sala Nelson Pereira dos Santos: ingressos distribuídos na bilheteria da sala, 1 hora antes do início da primeira apresentação do dia dentro da sala, com limite de 2 ingressos por pessoa para cada atividade.

Palco Riso Aberto: acesso livre e gratuito