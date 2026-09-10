São Gonçalo: crime aconteceu por volta das 2h40, enquanto o trabalhador aguardava nas proximidades do endereço onde buscaria uma clienteReprodução/Internet
Segundo o motociclista, a passageira havia cancelado a corrida. Enquanto permanecia parado na rua, ele enviou uma mensagem para a esposa e comentou que considerava o local perigoso. “Eu estava parado na rua, pois a cliente havia cancelado. Eu mandei mensagem para a minha esposa e comentei que a rua era sinistra. Vi um rapaz se aproximando, pensei que fosse o segurança da rua”, relatou.
Ainda de acordo com a vítima, o homem se aproximou e anunciou o assalto. O criminoso estava armado e exigiu que o motociclista entregasse a motocicleta, o dinheiro e a carteira. Uma câmera de segurança registrou a abordagem. Nas imagens, o suspeito aparece rendendo o trabalhador e fugindo com a motocicleta. Além do veículo, outros pertences, incluindo o celular da vítima, também foram levados. O motociclista afirmou que trabalha há mais de dez anos com transporte por aplicativo e que esta foi a primeira vez que sofreu um assalto durante o exercício da profissão.
Motocicleta é procurada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.