São Gonçalo: crime aconteceu por volta das 2h40, enquanto o trabalhador aguardava nas proximidades do endereço onde buscaria uma cliente - Reprodução/Internet

São Gonçalo: crime aconteceu por volta das 2h40, enquanto o trabalhador aguardava nas proximidades do endereço onde buscaria uma clienteReprodução/Internet

Publicado 10/09/2026 11:53





Segundo o motociclista, a passageira havia cancelado a corrida. Enquanto permanecia parado na rua, ele enviou uma mensagem para a esposa e comentou que considerava o local perigoso. “Eu estava parado na rua, pois a cliente havia cancelado. Eu mandei mensagem para a minha esposa e comentei que a rua era sinistra. Vi um rapaz se aproximando, pensei que fosse o segurança da rua”, relatou.



Ainda de acordo com a vítima, o homem se aproximou e anunciou o assalto. O criminoso estava armado e exigiu que o motociclista entregasse a motocicleta, o dinheiro e a carteira. Uma câmera de segurança registrou a abordagem. Nas imagens, o suspeito aparece rendendo o trabalhador e fugindo com a motocicleta. Além do veículo, outros pertences, incluindo o celular da vítima, também foram levados. O motociclista afirmou que trabalha há mais de dez anos com transporte por aplicativo e que esta foi a primeira vez que sofreu um assalto durante o exercício da profissão.



Motocicleta é procurada

Um motociclista que trabalha com transporte por aplicativo foi assaltado e agredido com uma coronhada durante a madrugada da última sexta-feira (4), no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo . O crime aconteceu por volta das 2h40, enquanto o trabalhador aguardava nas proximidades do endereço onde buscaria uma cliente.Segundo o motociclista, a passageira havia cancelado a corrida. Enquanto permanecia parado na rua, ele enviou uma mensagem para a esposa e comentou que considerava o local perigoso. “Eu estava parado na rua, pois a cliente havia cancelado. Eu mandei mensagem para a minha esposa e comentei que a rua era sinistra. Vi um rapaz se aproximando, pensei que fosse o segurança da rua”, relatou.Ainda de acordo com a vítima, o homem se aproximou e anunciou o assalto. O criminoso estava armado e exigiu que o motociclista entregasse a motocicleta, o dinheiro e a carteira. Uma câmera de segurança registrou a abordagem. Nas imagens, o suspeito aparece rendendo o trabalhador e fugindo com a motocicleta. Além do veículo, outros pertences, incluindo o celular da vítima, também foram levados. O motociclista afirmou que trabalha há mais de dez anos com transporte por aplicativo e que esta foi a primeira vez que sofreu um assalto durante o exercício da profissão.

O veículo roubado é uma Yamaha Fazer azul, de placa RIT9A33. A vítima pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre a motocicleta ou a identifique entre em contato com a polícia. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).