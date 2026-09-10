São Gonçalo: ataque mortal à mãe teria sido motivado por ciúmesReprodução/Internet
Segundo as investigações, a mulher foi até a residência da mãe com um martelo após suspeitar que a idosa teria mantido relações sexuais com seu companheiro, com quem mantinha uma união havia cerca de nove anos. De acordo com a Polícia Civil, ao encontrar a mãe e o companheiro no imóvel, a mulher teria entrado em surto, destruído objetos da residência e questionado a idosa sobre a suposta traição. Em seguida, ela teria desferido diversos golpes de martelo contra a mãe, principalmente na região da cabeça. O companheiro da suspeita tentou interromper a agressão, mas também teria sido atingido por marteladas na cabeça.
Investigação aponta histórico de ameaças
A mulher foi autuada em flagrante por feminicídio consumado, em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência também considera a condição de pessoa idosa da vítima como circunstância para aumento de pena. A autoridade policial responsável pelo caso solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
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