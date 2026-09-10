São Gonçalo: ataque mortal à mãe teria sido motivado por ciúmesReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta-feira (9), em São Gonçalo, suspeita de matar a própria mãe, Delza Maria Alves Costa, de 77 anos, com golpes de martelo. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Segundo as investigações, a mulher foi até a residência da mãe com um martelo após suspeitar que a idosa teria mantido relações sexuais com seu companheiro, com quem mantinha uma união havia cerca de nove anos. De acordo com a Polícia Civil, ao encontrar a mãe e o companheiro no imóvel, a mulher teria entrado em surto, destruído objetos da residência e questionado a idosa sobre a suposta traição. Em seguida, ela teria desferido diversos golpes de martelo contra a mãe, principalmente na região da cabeça. O companheiro da suspeita tentou interromper a agressão, mas também teria sido atingido por marteladas na cabeça.

Investigação aponta histórico de ameaças
Ainda segundo a DHNSG, as diligências apontaram que o histórico de agressões entre mãe e filha seria antigo. A suspeita já teria agredido a mãe anteriormente e feito ameaças de morte contra ela. Após ser confrontada com elementos reunidos pela perícia no local do crime, a mulher teria confessado o assassinato aos policiais.

A mulher foi autuada em flagrante por feminicídio consumado, em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência também considera a condição de pessoa idosa da vítima como circunstância para aumento de pena. A autoridade policial responsável pelo caso solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.