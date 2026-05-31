Caso aconteceu em São Gonçalo - Reprodução/Google Mapas

Caso aconteceu em São GonçaloReprodução/Google Mapas

Publicado 31/05/2026 15:38

Uma mulher foi esfaqueada dentro de casa na noite deste sábado (30), em Maria Paula, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem apontado como autor da agressão morreu após ser ferido durante uma luta corporal ocorrida no imóvel. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h50, em uma residência na Rua Expedicionário João Lopes Filho. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados após a denúncia de uma agressão com arma branca no endereço.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro da residência quando foi atacada a golpes de faca. Durante a agressão, uma pessoa que presenciou a cena tentou impedir o crime e entrou em luta corporal com o agressor.

De acordo com relatos colhidos no local, após a intervenção o suspeito ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos sofridos durante o confronto. A motivação do ataque e a relação entre os envolvidos ainda são investigadas.

A mulher ferida conseguiu deixar a residência e buscar ajuda. Ela foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dela.

Informações registradas inicialmente pela Polícia Militar apontam que a testemunha estava na parte de trás da casa quando ouviu gritos de socorro vindos do interior do imóvel. Ao entrar na residência, encontrou a vítima sendo atacada e tentou interromper a agressão. Durante a confusão, houve luta corporal e o agressor acabou ferido.

Após o acionamento, policiais militares preservaram a área para o trabalho da perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) estiveram no local e deram início aos primeiros levantamentos.

Peritos recolheram vestígios e materiais que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do caso. A investigação também deve incluir depoimentos de testemunhas e análise dos laudos periciais para reconstruir a sequência dos acontecimentos e definir as circunstâncias que levaram ao ataque e à morte do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências seguem em andamento e que o caso está sendo tratado pela Delegacia de Homicídios.