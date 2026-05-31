Palácio Tiradentes completa 100 anos de história - Fred Vidal / Arquivo O Dia

Palácio Tiradentes completa 100 anos de históriaFred Vidal / Arquivo O Dia

Publicado 31/05/2026 09:24

Rio - O Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, recebeu entre janeiro e maio deste ano cerca de 9,2 mil visitantes, que percorreram as salas do imóvel histórico para conferir obras de arte, como esculturas e emblemas. O número expressivo, destaca a administração do local, foi registrado em meio à programação especial pelos 100 anos do espaço que pode se tornar patrimônio imaterial . Só neste mês, o prédio centenário esteve no roteiro de 2.500 pessoas.

Localizado na Praça XV, o Palácio Tiradentes abriga parte importante da história do Brasil desde o período colonial. Antes da construção do atual prédio, o terreno em que se encontra o prédio sediava a antiga Cadeia Velha, onde Joaquim José da Silva Xavier ficou preso antes de ser executado, em 1792.



O atual edifício foi inaugurado em 6 de maio de 1926, em estilo eclético, com projeto dos arquitetos Archimedes Memória e Francisco Couchet. Entre 1926 e 1960, o prédio funcionou como sede da Câmara dos Deputados, recebendo posses presidenciais de nomes como Washington Luís e Juscelino Kubitschek.

Atualmente, o imóvel recebe visitas guiadas, apresentações musicais, exposições e eventos artísticos ao longo do ano. Já as sessões dos parlamentares da Alerj ocorrem no número 5 da Rua da Ajuda, também no Centro.