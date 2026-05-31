Prisão foi realizada por agentes da 63ª DP (Japeri) - Reprodução / Policial Civil do Rio de Janeiro

Prisão foi realizada por agentes da 63ª DP (Japeri) Reprodução / Policial Civil do Rio de Janeiro

Publicado 31/05/2026 07:44

Rio - Policiais da 63ª DP (Japeri) prenderam, neste sábado (30), um foragido por homicídio. O homem foi localizado ao utilizar um nome falso em uma unidade em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

Os agentes identificaram a localização do foragido e o abordaram no hospital. Ele tentou esconder sua verdadeira identidade e apresentou um nome falso. Os policiais, no entanto, constataram que se tratava do procurado e cumpriram o mandado de prisão.

O homem teve envolvimento em um homicídio ocorrido em 2012, durante uma festa em uma casa de eventos, na Abolição, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a vítima foi baleada após tentar intervir em uma confusão dentro do local.

Após o primeiro disparo, o jovem foi retirado do evento sob a alegação de que receberia atendimento médico. No entanto, foi levado para outro ponto da cidade, onde foi executado pelo criminoso e seus comparsas.