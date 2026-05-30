Rio de Janeiro investiga caso suspeito de ebola em paciente de nacionalidade belga proveniente de UgandaReprodução
Secretaria Municipal de Saúde investiga possível caso de ebola no Rio
Paciente, de nacionalidade belga, veio de Uganda, na África, e está internado
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Caso Henry Borel: Irmão diz que Monique Medeiros foi treinada para mentir
Bryan Medeiros afirmou no plenário que Jairo e seu advogado na época quiseram sustentar uma narrativa manipuladora após a morte do menino; júri entra na reta final
Adolescente é ferido por granada lançada por drone do tráfico
Jovem de 15 anos foi atingido na comunidade da Caixa D’Água; moradores fizeram ato pedindo paz, e caso é investigado pela Polícia Civil
PM é baleado em confronto na Chácara do Céu, na Tijuca
Agente da UPP do Borel foi atingido quando fazia patrulhamento na comunidade
Incêndio atinge prédio no Centro do Rio
Bombeiros foram acionados no fim da manhã deste sábado; via chegou a ser fechada entre a Frei Caneca e a Rua do Senado
MP denuncia Lourival Fadiga por acusação falsa contra viúvo de Anic Herdy
Assassino confesso da advogada em Petrópolis passou a apontar Benjamin Herdy como mandante do crime, mas investigação foi arquivada por falta de provas
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