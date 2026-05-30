Rio de Janeiro investiga caso suspeito de ebola em paciente de nacionalidade belga proveniente de Uganda - Reprodução

Rio de Janeiro investiga caso suspeito de ebola em paciente de nacionalidade belga proveniente de UgandaReprodução

Publicado 30/05/2026 20:51

As autoridades de saúde do Rio de Janeiro investigam o caso de um cidadão belga que chegou ao estado após viagem a Uganda, na África, apresentando sintomas compatíveis com algumas doenças infecciosas. O acompanhamento envolve a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Secretaria Estadual de Saúde e o Instituto Nacional de Infectologia (INI/Fiocruz).

Segundo a SMS, o quadro clínico é considerado leve e não atende a todos os critérios necessários para classificação como caso suspeito de ebola. Ainda assim, a investigação foi iniciada de forma preventiva em razão do cenário epidemiológico internacional.

Entre os exames já realizados, um deles confirmou malária. Apesar disso, o paciente permanece isolado no INI/Fiocruz enquanto aguarda o resultado do teste para ebola. Ele apresentou sintomas como tosse, calafrios e diarreia, sem relatos de febre ou dor de cabeça intensa.