O adolescente sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra. - Reprodução

O adolescente sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra.Reprodução

Publicado 30/05/2026 18:41 | Atualizado 30/05/2026 19:26

Um adolescente de 15 anos ficou ferido ao ser atingido por um explosivo lançado por um drone usado por traficantes na noite de sexta-feira (29), na comunidade da Caixa D’Água, entre Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte. O caso provocou protesto de moradores neste sábado (30), em meio à sequência de confrontos armados registrados na região ao longo da semana.

O adolescente estava na rua, perto de casa, se preparando para sair para lanchar com parentes quando foi atingido pelo artefato e sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O quadro de saúde é estável, mas ele ainda deve passar por cirurgia.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o adolescente relatou a agentes que caminhava na direção de casa quando foi atingido por um explosivo lançado por um drone.

A investigação está a cargo da 22ª DP (Penha), que apura as circunstâncias do caso e tenta identificar a origem do explosivo.

A comunidade da Caixa D’Água tem sido palco de confrontos frequentes nos últimos dias por causa de uma disputa territorial entre traficantes rivais. Em meio à violência, moradores organizaram um protesto neste sábado com cartazes cobrando segurança e paz na região. Entre as mensagens exibidas estavam frases como “Parem de bombardear nossas crianças” e “Deixem nossas crianças brincarem em paz”.

Moradores relataram medo diante da escalada da violência e afirmaram que a circulação de drones usados por criminosos tem aumentado na região, agravando a sensação de insegurança em meio à disputa pelo controle do território.