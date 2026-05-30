O adolescente sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra.Reprodução
Adolescente é ferido por granada lançada por drone do tráfico
Jovem de 15 anos foi atingido na comunidade da Caixa D’Água; moradores fizeram ato pedindo paz, e caso é investigado pela Polícia Civil
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PM é baleado em confronto na Chácara do Céu, na Tijuca
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Assassino confesso da advogada em Petrópolis passou a apontar Benjamin Herdy como mandante do crime, mas investigação foi arquivada por falta de provas
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Em cerimônia no Palácio das Artes para lançamento de plataforma pública de streaming, presidente ainda pediu uma salva de palmas a Ricardo Couto
Subtenente da PM morto na Covanca é enterrado sob forte comoção em Sulacap
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