O adolescente sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra.Reprodução

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Um adolescente de 15 anos ficou ferido ao ser atingido por um explosivo lançado por um drone usado por traficantes na noite de sexta-feira (29), na comunidade da Caixa D’Água, entre Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte. O caso provocou protesto de moradores neste sábado (30), em meio à sequência de confrontos armados registrados na região ao longo da semana.
O adolescente estava na rua, perto de casa, se preparando para sair para lanchar com parentes quando foi atingido pelo artefato e sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outra. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O quadro de saúde é estável, mas ele ainda deve passar por cirurgia.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o adolescente relatou a agentes que caminhava na direção de casa quando foi atingido por um explosivo lançado por um drone.
A investigação está a cargo da 22ª DP (Penha), que apura as circunstâncias do caso e tenta identificar a origem do explosivo.
A comunidade da Caixa D’Água tem sido palco de confrontos frequentes nos últimos dias por causa de uma disputa territorial entre traficantes rivais. Em meio à violência, moradores organizaram um protesto neste sábado com cartazes cobrando segurança e paz na região. Entre as mensagens exibidas estavam frases como “Parem de bombardear nossas crianças” e “Deixem nossas crianças brincarem em paz”.
Moradores relataram medo diante da escalada da violência e afirmaram que a circulação de drones usados por criminosos tem aumentado na região, agravando a sensação de insegurança em meio à disputa pelo controle do território.