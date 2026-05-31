Com cinco dias de evento, Festa do Tomate 2026 terá programação variada para toda a família e estrutura impactante - Divulgação

Com cinco dias de evento, Festa do Tomate 2026 terá programação variada para toda a família e estrutura impactante Divulgação

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Publicado 31/05/2026 06:00

Prepare os casacos e a animação: a 36ª edição da Festa do Tomate, maior evento da região centro-sul fluminense, está chegando, trazendo para o Parque de Exposições Amaury Pullig, em Avelar, Paty do Alferes, shows de artistas consagrados e nomes de grande sucesso no cenário musical brasileiro na atualidade.

Entre as atrações deste ano estão Natanzinho Lima, sergipano fenômeno do forró; Luísa Sonza, uma das principais cantoras pop do Brasil; Lauana Prado, nome de peso do novo sertanejo; Yan, potência da nova geração do pagode brasileiro; Filho do Piseiro, destaque na cena; e Zezé Di Camargo, que, com o talento e a bagagem de mais de 35 anos de carreira, promete emocionar o público com grandes clássicos. Além dessas atrações, também se apresentam Ícaro Novaes e Vitinho Imperador.

Tornando a festa mais acessível e democrática, três das cinco noites de shows terão entrada franca: a quarta-feira (3), tradicional noite gospel, que nesta edição recebe Deive Leonardo; a quinta-feira (4), com apresentações da cantora e teóloga Olivia Ferreira e do cantor Yan; e o domingo (7), com o show de Zezé Di Camargo.

Além da parte musical, a programação conta com os concursos culinários, de gado leiteiro, de qualidade e exposição agrícola, sem falar no aguardado concurso da Rainha da Festa do Tomate, que abre o evento. Pensada para toda a família curtir bons momentos junta, a festa oferece, também, parque de diversões, praça de alimentação com diferentes opções, feira de variedades e artesanato, além da fazendinha – um dos espaços mais visitados e amados pelo público.

Evento que movimenta todo o município

O secretário municipal de Turismo de Paty do Alferes, Pedro Medeiros, afirma que a Festa do Tomate é um dos principais atrativos turísticos da cidade. "Muitas pessoas de fora, quando escutam falar de Paty do Alferes, já associam à cidade da Festa do Tomate. Isso é muito simbólico e mostra o quanto a festa faz parte da nossa identidade. Além disso, contribui significativamente para movimentar a nossa economia, a rede de hospedagens e aluguéis por temporada, e aquece o comércio local", declarou.

A estrutura da Festa do Tomate, que sempre surpreende o público, promete ser ainda mais impactante neste ano, de acordo com os organizadores. A montagem está a todo vapor e avançada, aumentando ainda mais a ansiedade da população.