Leite doado passa por rigoroso controle de qualidade antes de chegar aos bebês - Divulgação / Rodrigo Gorosito - SESRJ

Leite doado passa por rigoroso controle de qualidade antes de chegar aos bebêsDivulgação / Rodrigo Gorosito - SESRJ

Publicado 31/05/2026 00:00

A Secretaria de Estado de Saúde reforçou a campanha de incentivo à doação de leite materno promovida pelo Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti. A unidade, referência na Baixada Fluminense, completa dez anos de atuação com mais de 227 mil litros de leite coletados e 8.076 recém-nascidos beneficiados ao longo da última década. Em 19 de maio, foi clebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano.

Para ampliar a arrecadação, o hospital mantém a “Rota do Leite Humano”, serviço de coleta domiciliar realizado duas vezes por semana em municípios da Baixada Fluminense, como Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias. Atualmente, 16 doadoras estão cadastradas no programa. O serviço inclui entrega de kits de coleta, orientações sobre higiene e armazenamento adequado do leite, além do recolhimento nas residências das lactantes.

Certificado como “Hospital Amigo da Criança”, o Hospital da Mulher trata a captação de leite materno como uma das prioridades da assistência neonatal. O leite humano é considerado essencial para o desenvolvimento e recuperação dos recém-nascidos prematuros, funcionando como importante fator de proteção contra infecções e auxiliando no ganho de peso. Um único frasco com 200 ml pode alimentar até dez bebês internados.

A dona de casa Raquel Leite da Costa, de 33 anos, é uma das voluntárias atendidas pela rota domiciliar. Mãe de dois filhos, ela já doou 17,5 litros de leite em cinco meses.

"Eu percebi que tinha leite excedente e entendi que poderia ajudar outras crianças. Saber que esse leite pode contribuir para a recuperação de bebês prematuros é muito gratificante", afirmou.

Leite doado passa por rigoroso controle de qualidade

Antes de ser disponibilizado aos recém-nascidos, o leite coletado passa por um rigoroso controle de qualidade no Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart. Após a chegada à unidade, os frascos são higienizados, identificados e armazenados adequadamente até o início do processo de pasteurização, etapa responsável por eliminar microrganismos e garantir a segurança alimentar do produto.

Segundo a nutricionista Naylla Rigor, integrante da equipe do Banco de Leite, todo o processamento tem o objetivo de assegurar a qualidade do alimento oferecido aos bebês internados.

"A pasteurização garante que o leite esteja apto para o consumo dos recém-nascidos, preservando as propriedades nutricionais necessárias para a recuperação dos pacientes", ressaltou.

Mesmo com toda a estrutura disponível para coleta, armazenamento e processamento, o banco de leite faz um apelo por novas voluntárias. Atualmente, o estoque disponível para consumo está em apenas 9 litros, quando o ideal seria manter cerca de 40 litros armazenados para atender à demanda dos bebês prematuros e de baixo peso internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Unidades Intermediárias (UI).

A enfermeira especialista em pediatria do Banco de Leite do Hospital da Mulher, Janis Lourenço, destacou a importância da mobilização de novas doadoras para garantir a continuidade do atendimento às crianças internadas.

"O funcionamento do banco é simples e seguro. Após o cadastro e as orientações necessárias, nossa equipe realiza a coleta diretamente nas residências. Esse trabalho voluntário é essencial para salvar vidas e ampliar a assistência aos recém-nascidos que dependem do leite materno", explicou.

As mães interessadas em doar podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart pelos telefones (21) 2651-9675 e (21) 96870-7064 (WhatsApp). A unidade fica na Avenida Automóvel Clube, s/nº, Jardim José Bonifácio, em São João de Meriti.