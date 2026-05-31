Vacinação no Maracanã vai começar às 15h, no acesso D, próximo à estátua do BelliniDivulgação
Torcedores poderão se vacinar contra a gripe e o sarampo no Maracanã
Ponto de prevenção estará instalado no acesso D, perto da estátua do Bellini, neste domingo (31)
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Foragido por homicídio apresenta nome falso e é preso em hospital na Zona Oeste
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Guerra ao terror
A classificação do CV e do PCC como terroristas gera reações inflamadas e mostra que, mais do que criticar Flávio, o governo precisa estar mais atendo ao tema da Segurança
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