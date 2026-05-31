Vacinação no Maracanã vai começar às 15h, no acesso D, próximo à estátua do Bellini - Divulgação

Vacinação no Maracanã vai começar às 15h, no acesso D, próximo à estátua do BelliniDivulgação

Publicado 31/05/2026 08:34 | Atualizado 31/05/2026 08:40

Rio – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá, das 15h às 18h30 deste domingo (31), uma ação de vacinação contra a Tríplice Viral e a gripe para quem for ao Maracanã, Zona Norte, assistir à despedida da Seleção para a Copa do Mundo, no jogo amistoso contra o Panamá. O ponto de prevenção ficará instalado no acesso D, na entrada para a arquibancada leste inferior, perto da estátua do Bellini.



A medida busca ampliar a cobertura vacinal em locais de grande circulação, uma vez que as doenças da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a influenza são altamente contagiosas e podem ser transmitidas pelo ar, através de gotículas de secreções respiratórias (como saliva e muco) expelidas ao tossir, espirrar ou falar.



Outros pontos de vacinação

Os imunizantes continuam disponíveis nos Super Centros de Vacinação localizados nas zonas Sul, Oeste e Norte.



A unidade de Botafogo funciona na Rua General Severiano, 91, de domingo a domingo, das 8h às 22h. O ParkShopping, por sua vez, fica na Estrada do Monteiro, 1200, e abre todos os dias de 10h às 22h e, aos domingos, de 12h às 22h.

Já o do shopping Nova América, na Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, no 2º andar, abre de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h.