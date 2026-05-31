Movimentação nas proximidades do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, Centro do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta/O DIA

Movimentação nas proximidades do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, Centro do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 31/05/2026 08:25

Rio - A previsão do tempo aponta que a semana será nublada e chuvosa no Rio de Janeiro. Na segunda-feira (1º), a passagem de uma frente fria no oceano deixa o tempo instável na capital fluminense. O céu se mantém nublado e a previsão aponta que uma garoa deve cair na cidade a partir da tarde.

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Em função do deslocamento desta frente fria e transporte de umidade do oceano em para o continente, o sol continua encoberto na terça-feira (2) e uma chuva fraca a moderada está prevista para cair a qualquer momento. Além disso, os ventos estarão variando entre fracos e moderados. Na quarta-feira (3), o tempo continua instável e a temperatura máxima não deve passar de 21º C.

A entrada de ventos úmidos faz com que a nebulosidade se mantenha ao longo de quinta-feira (4), assim como o frio. A chuva deve permanecer no Rio, mas perde intensidade.

No domingo (31), o sistema Alerta Rio registrou chuva fraca em diferentes bairros das zonas Sul e Sudoeste da cidade.