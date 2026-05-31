Jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e também teve ferimentos na outraReprodução

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Rio - O jovem de 15 anos que acabou atingido nas pernas por um explosivo lançado por um drone pertencente a traficantes na comunidade da Caixa D’Água, Zona Norte, segue estável. As informações foram divulgadas neste domingo (31) pela direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde o menino se recupera. Ele ainda deve passar por uma cirurgia.
O caso aconteceu nesta sexta-feira (29). Segundo a mãe do adolescente, ele estava perto de casa, se preparando para sair para lanchar com parentes quando o artefato o atingiu. Ele deu entrada na unidade com uma fratura exposta em uma das pernas e ferimentos na outra. A mão do menino também aparece enfaixada em um vídeo publicado pela mãe nas redes sociais. 
Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências atualmente estão com agentes da 38ª DP (Brás de Pina), que vão dar prosseguimento às investigações. 