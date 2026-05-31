Desentendimento ocorreu em um bar no bairro Estreito - Reprodução/redes sociais

Desentendimento ocorreu em um bar no bairro EstreitoReprodução/redes sociais

Publicado 31/05/2026 12:20

Rio – Um policial militar morreu, neste sábado (30), após ser esfaqueado numa desavença ocorrida num bar de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana. Ele reagiu atirando no agressor, que não resistiu e também morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 11º BPM (Nova Friburgo) receberam chamado para o estabelecimento na Estrada do Estreito, no bairro de mesmo nome. Ao chegar, a equipe localizou os envolvidos na briga - que não tiveram os nomes divulgados - já sem vida.

De testemunhas, os policiais ouviram que o PM teria sido atacado com golpes de faca e, ao tentar se defender, efetuou os disparos contra o agressor.

A ocorrência foi registrada na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). A Polícia Civil informou que agentes ouvem testemunhas e realizam outras diligências a fim de esclarecer os fatos.