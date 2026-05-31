Paciente está com malária e segue internado na FiocruzReprodução

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Rio – Após investigar a suspeita de ebola em um turista belga que chegou ao Rio após uma viagem a Uganda, na África, o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) informou neste domingo (31) que o paciente não está com a doença. O acompanhamento envolveu a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
O resultado foi concluído ainda pela manhã, após as amostras de saliva e urina apontarem negativo. Porém, ele testou positivo para malária neste sábado (30) e segue em isolamento na unidade.
A suspeita havia começado após o estrangeiro, que não teve o nome divulgado, ter apresentado sintomas de tosse, calafrios e diarreia, além do fato de o país visitado ter casos confirmados da doença. No entanto, ele não relatou febre ou dor de cabeça intensa.
A Fiocruz reitera que o risco de transmissão da doença no Brasil é considerado baixo.
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