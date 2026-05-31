Paciente está com malária e segue internado na Fiocruz - Reprodução

Paciente está com malária e segue internado na FiocruzReprodução

Publicado 31/05/2026 11:54

O resultado foi concluído ainda pela manhã, após as amostras de saliva e urina apontarem negativo. Porém, ele testou positivo para malária neste sábado (30) e segue em isolamento na unidade.



A suspeita havia começado após o estrangeiro, que não teve o nome divulgado, ter apresentado sintomas de tosse, calafrios e diarreia, além do fato de o país visitado ter casos confirmados da doença. No entanto, ele não relatou febre ou dor de cabeça intensa.



A Fiocruz reitera que o risco de transmissão da doença no Brasil é considerado baixo.