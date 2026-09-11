São Gonçalo: evento promove aprendizado em matemática - Luiz Carvalho/Ascom

São Gonçalo: evento promove aprendizado em matemáticaLuiz Carvalho/Ascom

Publicado 11/09/2026 10:23

As escolas da rede municipal de São Gonçalo , que atendem do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, ganharam um incentivo a mais na matemática. Propondo uma nova forma de vivenciar a matéria, com desafio, movimento, estratégia, cooperação e protagonismo estudantil, a Secretaria de Educação, por meio da Subsecretaria de Ações Pedagógicas, criou o projeto “Arena Matemática SG”. Nesta quinta-feira (10), os alunos do CIEP 438 Municipalizado Rubens Maurício da Silva Abreu, no Galo Branco, praticaram os desafios do projeto.

O “Arena Matemática SG” transforma conhecimentos matemáticos em experiências práticas e envolventes. Em equipes, os estudantes percorrem diferentes estações e são desafiados a mobilizar raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas, tomada de decisão e trabalho colaborativo. A Arena acontece em três etapas: escolar, classificatória e grande final municipal, ampliando o envolvimento das unidades de ensino e criando um movimento de valorização da aprendizagem em toda a rede.

“O projeto foi pensado para proporcionar uma experiência marcante aos estudantes e fortalecer uma relação mais participativa e significativa com a Matemática. Mais do que uma competição, o Arena Matemática SG é uma estratégia de mobilização pela aprendizagem, que reconhece diferentes formas de pensar, valoriza o conhecimento construído coletivamente e coloca o estudante no centro da experiência. Na Arena, cada desafio é uma oportunidade de pensar, cooperar, superar e aprender”, disse a subsecretária de Ações Pedagógicas, Eliane Melo.

O Arena Matemática SG teve seus desafios pensados pelos professores da rede municipal Augusto Schwalger, da Escola Municipal Leda Vargas Giannerini, Lyliane de Oliveira, da Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcanti e José Eduardo Silva, da Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra. “Para mim, a Arena Matemática coloca o aluno para pensar na prática e, principalmente, em equipe. Isso aumenta o engajamento das escolas, fortalece a comunicação matemática entre os alunos e ainda dá visibilidade e reconhecimento ao esforço deles, algo que nem sempre acontece na rotina escolar”, afirmou Augusto.

Para o aluno Luiz Felipe Moraes, de 16 anos, o projeto é uma forma divertida de aprender matemática. “Eu achei os desafios bem legais, não estavam difíceis, mas também não estavam fáceis. Tivemos algumas dificuldades, o que deixou nosso tempo um pouco maior, mas no geral deu para fazer tudo direitinho. Eu sou mais da área de ciências, mas gosto também de matemática, é importante”.