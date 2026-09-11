São Gonçalo: evento com diversos shows acontecerá na cidade - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: evento com diversos shows acontecerá na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 10:28

A população gonçalense poderá curtir mais uma edição do São Gonçalo Fest , evento gratuito que acontecerá entre os dias 17 e 21 deste mês. O palco, que vai receber diversos artistas, já está sendo montado na Arena São Gonçalo, em Alcântara.

O evento é realizado pela Dual Produções, com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo. O festival foi um sucesso nos últimos quatro anos, reunindo milhares de pessoas em shows de diferentes nomes da música brasileira. Entre os artistas já confirmados para o evento deste ano estão Belo, Mumuzinho, Tiee, Manu Bahtidão, Ferrugem, Matheus & Kauan, Comunidade Colo de Deus e Aline Barros.

Os portões do espaço estarão abertos a partir das 18h nos cinco dias. Cabe destacar que o evento é gratuito, voltado para pessoas de todas as idades, sendo que menores devem estar acompanhados pelos responsáveis legais. A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), em Alcântara.

Programação:



17/9 (quinta-feira) – Comunidade Católica Colo de Deus



18/9 (sexta-feira) – Belo e Mumuzinho



19/9 (sábado) – Tiee e Manu Bahtidão



20/9 (domingo) – Ferrugem e Matheus & Kauan



21/9 (segunda-feira) – Aline Barros

