Acusado portava material entorpecente e um rádio transmissorReprodução/Internet
De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências na região quando localizaram o suspeito atuando diretamente na comercialização de drogas. Ao perceber a aproximação das equipes, ele não conseguiu fugir e foi detido ainda no local.
Durante a abordagem, os policiais encontraram 523 porções de entorpecentes, distribuídas da seguinte forma: 130 pedras de crack; 185 unidades de pó branco (provavelmente cocaína); e 208 porções de maconha. Além das drogas, os agentes apreenderam um rádio transmissor, utilizado para comunicação entre integrantes da quadrilha, e um caderno com anotações que detalhava movimentações financeiras e registros da atividade criminosa.
Mandado de prisão também foi cumprido
A DRENSGRL vem intensificando operações em áreas de São Gonçalo consideradas estratégicas para o tráfico de drogas. O bairro Coelho, segundo a corporação, é alvo frequente de investigações devido à presença de pontos de venda controlados por grupos criminosos. As informações apreendidas, como o caderno de registros, serão analisadas para auxiliar na identificação de outros envolvidos e no mapeamento da estrutura do tráfico na região.
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