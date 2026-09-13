Acusado portava material entorpecente e um rádio transmissor - Reprodução/Internet

Acusado portava material entorpecente e um rádio transmissorReprodução/Internet

Publicado 13/09/2026 14:28





De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências na região quando localizaram o suspeito atuando diretamente na comercialização de drogas. Ao perceber a aproximação das equipes, ele não conseguiu fugir e foi detido ainda no local.



Durante a abordagem, os policiais encontraram 523 porções de entorpecentes, distribuídas da seguinte forma: 130 pedras de crack; 185 unidades de pó branco (provavelmente cocaína); e 208 porções de maconha. Além das drogas, os agentes apreenderam um rádio transmissor, utilizado para comunicação entre integrantes da quadrilha, e um caderno com anotações que detalhava movimentações financeiras e registros da atividade criminosa.



Mandado de prisão também foi cumprido

Um homem suspeito de integrar o tráfico de drogas no bairro Coelho, em São Gonçalo , foi preso em flagrante nesta sexta-feira (11) durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos (DRENSGRL). A ação ocorreu em um local identificado pelos investigadores como ponto de venda de entorpecentes.De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências na região quando localizaram o suspeito atuando diretamente na comercialização de drogas. Ao perceber a aproximação das equipes, ele não conseguiu fugir e foi detido ainda no local.Durante a abordagem, os policiais encontraram 523 porções de entorpecentes, distribuídas da seguinte forma: 130 pedras de crack; 185 unidades de pó branco (provavelmente cocaína); e 208 porções de maconha. Além das drogas, os agentes apreenderam um rádio transmissor, utilizado para comunicação entre integrantes da quadrilha, e um caderno com anotações que detalhava movimentações financeiras e registros da atividade criminosa.

A Polícia Civil informou que, além da prisão em flagrante, havia contra o suspeito um mandado de prisão pendente, que também foi cumprido durante a operação. O homem foi levado para a unidade policial, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.



A DRENSGRL vem intensificando operações em áreas de São Gonçalo consideradas estratégicas para o tráfico de drogas. O bairro Coelho, segundo a corporação, é alvo frequente de investigações devido à presença de pontos de venda controlados por grupos criminosos. As informações apreendidas, como o caderno de registros, serão analisadas para auxiliar na identificação de outros envolvidos e no mapeamento da estrutura do tráfico na região.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.