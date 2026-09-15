São Gonçalo: documentação necessária é identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, tudo com cópiaDivulgação/Ascom
Unidade de saúde oferece exame de prevenção do câncer de colo do útero
Polo Sanitário Hélio Cruz realiza o DNA/HPV para rastreamento da doença
Unidade de saúde oferece exame de prevenção do câncer de colo do útero
Polo Sanitário Hélio Cruz realiza o DNA/HPV para rastreamento da doença
Instituto dos Sonhos promove novo Arraiá
Evento gratuito promove atividades para toda a família
Atendimentos a mulheres vítimas de violência aumentam 29%
Hospital Estadual Alberto Torres registrou 22 casos em agosto deste ano, contra 17 no mesmo período de 2025; agressões físicas são maioria
Polícia Civil prende suspeito de tráfico no Coelho
Ação teve a apreensão de mais de 500 porções de drogas. Agentes da DRE-NSGRL encontraram o homem em um ponto de venda de entorpecentes
Hospital Estadual Alberto Torres conquista, pela segunda vez, prêmio internacional no tratamento de AVC
A certificação é concedida por um programa internacional que mapeia, reconhece e certifica hospitais de todo o mundo pela qualidade no tratamento do AVC
Mulher suspeita de matar companheiro é presa após quatro anos foragida
Após ser capturada, ela foi levada para a 75ª DP e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.