São Gonçalo: documentação necessária é identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, tudo com cópia - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: documentação necessária é identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, tudo com cópiaDivulgação/Ascom

Publicado 15/09/2026 09:25

O Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, vai entrar na lista das unidades de saúde que oferecem o novo exame de rastreamento e prevenção do câncer de colo do útero – o DNA/HPV – a partir desta semana. O novo preventivo, que vai substituir o citopatológico (Papanicolau) aos poucos, é realizado em dias e horários diferenciados em cada unidade e depende de agendamento para as pacientes cadastradas (veja a relação das unidades abaixo). Ao todo, dez locais oferecem o exame.

O DNA/HPV pode ser realizado nas gonçalenses com idade de 25 a 64 anos. Para as mulheres, o procedimento de coleta não muda em nada. O que muda é o tipo de material utilizado. A principal diferença entre o novo preventivo e o citopatológico convencional é que o DNA/HPV identifica a presença do vírus do papilomavírus humano (HPV) antes dele causar a lesão nas células do colo do útero. Já o exame tradicional detecta alterações quando já há lesão.

Outro diferencial é o tempo de intervalo da realização dos exames. O papanicolau deve ser feito a cada três anos. O DNA/HPV poderá ser realizado a cada cinco anos, caso o primeiro resultado seja negativo para o vírus. Se o resultado for positivo, a paciente será encaminhada para a realização de outros exames e poderá iniciar o tratamento para evitar que a lesão cancerígena se desenvolva.

“Chegamos a dez locais com a oferta do exame. Continuamos com as capacitações para que outras unidades também iniciem a oferta ainda neste ano. A expansão está acontecendo e só vai parar quando atingir todas as unidades de saúde que têm consultório ginecológico”, disse a enfermeira do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Patrícia Figueiredo.

Para realizar o preventivo, as mulheres não podem ter relação sexual três dias antes do exame, não podem estar menstruadas e não podem usar pomadas ginecológicas dois dias antes do exame. A documentação necessária é identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, tudo com cópia.

