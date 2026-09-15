São Gonçalo: Daniel Conceição Guedes, conhecido como "Piu Piu", é procurado após não retornar ao sistema prisional do Rio - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Daniel Conceição Guedes, conhecido como "Piu Piu", é procurado após não retornar ao sistema prisional do RioReprodução/Internet

Publicado 15/09/2026 11:11

Daniel Conceição Guedes, conhecido como “Piu Piu”, de 25 anos, é procurado após não retornar ao sistema prisional do Rio de Janeiro depois de receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), concedido em razão do Dia dos Pais. Ele cumpria pena em regime semiaberto.





Segundo o Disque Denúncia, Daniel é considerado de alta periculosidade e apontado como integrante do Comando Vermelho. Ele também seria especializado em roubos de cargas, especialmente de cigarros, na região de Anaia Pequeno e áreas próximas, em São Gonçalo.



Mandado de recaptura foi expedido

Disque Denúncia divulgou nesta segunda-feira (14) um cartaz de procurado para auxiliar a Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro, na localização do condenado.Segundo o Disque Denúncia, Daniel é considerado de alta periculosidade e apontado como integrante do Comando Vermelho. Ele também seria especializado em roubos de cargas, especialmente de cigarros, na região de Anaia Pequeno e áreas próximas, em São Gonçalo.

Após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar, Daniel não retornou à unidade prisional dentro do prazo determinado. Com a evasão, a Vara de Execuções Penais (VEP) expediu um mandado de prisão para recaptura. Daniel cumpre pena de 10 anos de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado.



Histórico inclui roubo de carga de cigarros



De acordo com o Disque Denúncia, “Piu Piu” foi preso pela primeira vez em novembro de 2020, na RJ-104, próximo ao Colubandê, em São Gonçalo. Na ocasião, ele teria abordado um entregador que transportava cigarros e roubado 496 pacotes, avaliados em aproximadamente R$ 3.077. Segundo o relato policial, o suspeito teria usado uma arma de fogo para obrigar a vítima a acompanhá-lo até o Anaia Pequeno, onde um comparsa teria retirado a carga.



A prisão temporária foi posteriormente revogada, e Daniel deixou a prisão em dezembro daquele ano. Em outubro de 2021, ele foi preso novamente por policiais do 7º BPM após informações recebidas pelo Disque Denúncia sobre barricadas e suspeitos envolvidos em roubos de cargas em São Gonçalo.



Segundo o relato da ocorrência, houve troca de tiros durante a tentativa de abordagem. Daniel foi atingido no braço e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Na ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm, drogas e munições.



188 presos ainda não retornaram



O caso ocorre em meio à procura por outros detentos que também não retornaram às unidades prisionais após receberem o benefício relacionado ao Dia dos Pais. Segundo dados da Secretaria de Estado de Polícia Penal, 188 detentos ainda não haviam retornado às unidades até as 23h desta segunda-feira (14). Eles passaram a ser considerados evadidos e são procurados pela RECAP.



Informações sobre o paradeiro de Daniel podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas e garante sigilo sobre a identidade do denunciante. Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp anonimizado do serviço, pelo mesmo número.