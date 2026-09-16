Operação foi coordenada por agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) - Divulgação / PCERJ

Operação foi coordenada por agentes da 40ª DP (Honório Gurgel)Divulgação / PCERJ

Publicado 16/09/2026 12:14

Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (15), dois homens envolvidos em uma série de roubos e extorsões contra motoristas de aplicativos. João Vitor Fonseca Fernandes e Luiz Felipe da Silva Moreira Dias usavam contas falsas para abordar os condutores principalmente nas regiões de Rocha Miranda, Honório Gurgel e adjacências.

Agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) cumpriram os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Durante as diligências, os policiais apreenderam aparelhos celulares, vestimentas e documentos de identificação de vítimas, além de outros materiais de interesse investigativo. Os materiais passarão por perícia.



Ao menos 10 casos ocorridos ao longo de aproximadamente três meses estariam ligados ao grupo criminoso. Segundo as investigações, os bandidos usavam o mesmo modus operandi. Para solicitar as corridas, os investigados utilizavam cadastros falsos ou contas pertencentes a vítimas de roubos anteriores, fazendo com que novos motoristas se dirigissem aos locais indicados para o embarque.



Quando chegavam no local, as vítimas eram abordadas, inclusive com o uso de arma de fogo, e tinham os pertences, como o carro, celular e cartões, roubados pelos criminosos. Em alguns casos, os bandidos ainda forçavam o fornecimento de senhas e dados bancários para a realização de transferências e outras operações financeiras fraudulentas.



Segundo a polícia, a repetição da maneira de agir, a concentração territorial dos fatos e a conexão entre diferentes investigados apontam para a possível atuação associada de outros indivíduos. As investigações serão aprofundadas para a identificação de possíveis outros comparsas.



João Vitor Fonseca Fernandes e Luiz Felipe da Silva Moreira Dias, detidos nesta terça-feira (15), tiveram a prisão preventiva de 30 dias decretada pela Justiça. A reportagem do O DIA não localizou as defesas de João Victor e Luiz Felipe até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para eventuais manifestações