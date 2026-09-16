Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanos - Rafael Barreto/PMBR

Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanosRafael Barreto/PMBR

Publicado 16/09/2026 13:26 | Atualizado 16/09/2026 13:44





Desta vez, a campanha acontecerá nos bairros Deodoro, Barros Filho, Madureira, Cascadura, Engenho Leal, Cavalcante, Bento Ribeiro, Quintino, Osvaldo Cruz, Marechal Hermes, Guadalupe, Coelho Neto, Ricardo de Albuquerque, Pavuna, Acari, Anchieta, Parque Anchieta, Tanque, Pechincha, Praça Seca, Vila Valqueire, Freguesia, Campinho, Barra da Tijuca, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Itanhangá, Anil, Cidade de Deus, Curicica, Recreio dos Bandeirantes e Vargens.



Os endereços dos postos de vacinação podem ser encontrados no



Embora o último registro de um cão com raiva no município do Rio tenha sido em 1995, há poucos anos, em 2021, um cachorro foi diagnosticado com a doença em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



“Para que a raiva continue controlada é indispensável que os tutores levem seus cães e gatos para vacinar. A raiva não tem cura. Apesar de estar erradicada entre cães e gatos, pode ser transmitida por morcegos contaminados. Portanto, não se pode facilitar. A vacina é gratuita e não há contraindicações”, afirma a secretária de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.



Em 2025, quase 380 mil animais foram vacinados. Para este ano, a meta da SMPDA é aumentar em 20% o número de cães e gatos imunizados. Ao todo, serão cinco etapas. Os próximos bairros e datas serão divulgados em breve. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) realiza, neste sábado (19), a terceira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica . Nesta fase, 141 postos estarão espalhados pelas zonas Norte e Sudoeste, das 9h às 17h. A imunização é gratuita e destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade.Desta vez, a campanha acontecerá nos bairros Deodoro, Barros Filho, Madureira, Cascadura, Engenho Leal, Cavalcante, Bento Ribeiro, Quintino, Osvaldo Cruz, Marechal Hermes, Guadalupe, Coelho Neto, Ricardo de Albuquerque, Pavuna, Acari, Anchieta, Parque Anchieta, Tanque, Pechincha, Praça Seca, Vila Valqueire, Freguesia, Campinho, Barra da Tijuca, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Itanhangá, Anil, Cidade de Deus, Curicica, Recreio dos Bandeirantes e Vargens.Os endereços dos postos de vacinação podem ser encontrados no site da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA). Embora o último registro de um cão com raiva no município do Rio tenha sido em 1995, há poucos anos, em 2021, um cachorro foi diagnosticado com a doença em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.“Para que a raiva continue controlada é indispensável que os tutores levem seus cães e gatos para vacinar. A raiva não tem cura. Apesar de estar erradicada entre cães e gatos, pode ser transmitida por morcegos contaminados. Portanto, não se pode facilitar. A vacina é gratuita e não há contraindicações”, afirma a secretária de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.Em 2025, quase 380 mil animais foram vacinados. Para este ano, a meta da SMPDA é aumentar em 20% o número de cães e gatos imunizados. Ao todo, serão cinco etapas. Os próximos bairros e datas serão divulgados em breve.

Orientações

- Não serão vacinados animais com menos de três meses de idade, gestantes ou doentes;



- Não há idade máxima;



- Cães e gatos de todos os pesos poderão receber o imunizante;



- Os cães deverão ser levados em coleira e guia curta e os gatos em caixas de transporte;



- Sempre que possível, também com coleira e guia;



- Em animais agressivos será obrigatório o uso de focinheira;



- É importante manter uma distância segura na fila, para que os animais não briguem;



- Os responsáveis pelos animais devem ter mais de 18 anos;



- A vacinação será realizada exclusivamente nos postos oficiais da campanha, não haverá entrega de doses para aplicação por terceiros;



- Tutores com 10 ou mais animais poderão solicitar vacinação domiciliar fora do período da campanha por meio da Central 1746;



- É recomendado que, sempre que possível, seja levado no máximo dois animais por pessoa;



- Em dias de calor, é importante manter o pet hidratado durante a espera;



- Animais doentes ou em tratamento devem ser avaliados previamente por um médico-veterinário.