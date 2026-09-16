Nova fase da operação mobilizou aproximadamente 150 agentesDivulgação / PMERJ
No total, cerca de 150 policiais militares participam da ação. Para a nova fase, estão sendo utilizadas 27 viaturas e 24 motocicletas. As equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) contarão ainda com o apoio de tropas do Comando de Operações Especiais (COE), além do Carro-Comando, utilizado para o gerenciamento e a coordenação das ações em campo.
Segundo a Polícia Militar, os agentes atuarão simultaneamente em 12 localidades de Duque de Caxias: Parque Paulista, Centro, Barro Branco, Chacrinha, Vila Sarapuí, Gramacho, Parque Duque, Jardim Gramacho, Vila Leopoldina, Jardim Leal, Carolina e Circular.
De acordo com a corporação, as ações são definidas a partir da análise dos indicadores de criminalidade e de informações produzidas pelos setores de inteligência da própria Polícia Militar. O planejamento direciona as equipes para pontos considerados estratégicos, o que acaba ampliando a capacidade de prevenção e resposta diante de possíveis ocorrências.
A Operação Interceptação faz parte das ações permanentes da Polícia Militar e tem como objetivo reforçar o policiamento de regiões prioritárias. Segundo a corporação, a atuação em conjunto entre diferentes unidades busca prevenir e reprimir a prática de crimes, enfraquecer a atuação de grupos criminosos e ampliar a segurança da população.
Presos por roubo de carro um dia antes
Segundo a Polícia Civil, os agentes acompanharam a movimentação de um veículo roubado em 1º de setembro e chegaram até Kayke Daniel Carvalho Santana, Ryan Gabriel de Brito e Caio Alves de Oliveira. Os três abordaram a vítima e levaram o automóvel, um telefone celular e um relógio.
Durante as diligências, os suspeitos foram localizados na Avenida Vigário Geral. De acordo com as investigações, eles se preparavam para cometer novos roubos na região. Na abordagem, os agentes apreenderam um revólver, duas réplicas de pistola e três celulares. O grupo postava fotos ostentando armas nas redes sociais.
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