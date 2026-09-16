Material apreendido durante a ação - Divulgação

Material apreendido durante a açãoDivulgação

Publicado 16/09/2026 08:43

Um homem morreu durante um confronto com policiais militares na tarde desta terça-feira (15), em Cascadura, na Zona Norte do Rio . Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam uma ação na Rua São Pedro quando foram atacadas a tiros. Após a troca de tiros, os agentes encontraram o suspeito ferido e apreenderam uma mochila com cinco carregadores de fuzil e 41 munições de calibre 7,62 mm.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço após receberem informações de inteligência sobre criminosos que planejavam um ataque contra uma comunidade rival. Durante as buscas, os policiais foram surpreendidos pelos disparos. O homem atingido foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito possuía antecedentes criminais por homicídio e associação criminosa. A identidade dele não foi divulgada. A ocorrência está com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pela investigação do caso.

A ação ocorreu em uma região que já foi alvo de outras operações policiais ao longo deste ano. Em julho, o 9º BPM realizou uma operação nas comunidades do Fubá e Campinho, localizadas entre Cascadura, Quintino e Campinho, com o objetivo de combater a atuação do crime organizado. As áreas convivem com uma disputa territorial entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

Em setembro, uma nova operação do mesmo batalhão ocorreu no Campinho e no Fubá. Segundo a PM, a atuação tinha como objetivo combater a disputa por territórios. Na ocasião, policiais também foram atacados a tiros durante patrulhamento no Campinho. Um suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

No fim de agosto, a região também registrou uma ação que afetou o trânsito e o transporte público. Criminosos sequestraram 19 ônibus e os utilizaram como barricadas para dificultar uma operação policial no Fubá e no Campinho. Na ocasião, cinco suspeitos foram presos e um morreu.

No caso desta terça-feira, depois de ser localizado ferido, o homem foi levado para atendimento médico. A mochila que estava com ele continha os carregadores e as munições posteriormente apreendidos pelos policiais.

A ocorrência permanece sob responsabilidade da DHC, para a apuração das circunstâncias da morte durante a ação do 9º BPM (Rocha Miranda) em Cascadura.