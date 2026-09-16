Material apreendido durante a açãoDivulgação
Homem morre em confronto com PMs e tem munições apreendidas em Cascadura
Agentes encontraram cinco carregadores de fuzil e projéteis em uma mochila. Suspeito tinha antecedentes por homicídio e associação criminosa
Campanha ao governo do RJ tem entrevistas e caminhadas nesta quarta (16)
Candidatos concentraram agendas em bairros do Rio, Baixada Fluminense e sabatinas em veículos de comunicação a menos de um mês das eleições
Dias após a morte da mãe, recém-nascida é internada na Zona Oeste
Médicos suspeitam que a bebê pode ter tido contaminação semelhante à que provocou o óbito de Jéssica Duarte Gonçalves
SUS apresenta reforço na resposta aos impactos do El Niño no Rio
Fenômeno deve provocar temperaturas acima da média, ondas de calor e temporais em períodos específicos; pasta anunciou medidas preventivas
Três homens são presos com 300 kg de maconha na Via Dutra
Droga foi localizada em caixas dentro de uma van de mudança, em Seropédica; ação da PF integra a Missão Redentor II
Homem mata adolescente que ia para escola e é preso na Baixada
Jovem sofreu facadas ao reagir a assalto; suspeito acabou localizado por PMs e reconhecido no local
Homem é preso suspeito de furtar lanchonete desativada na Freguesia
Durante a abordagem, foram apreendidas seis barras metálicas, entre peças de ferro e alumínio, além de uma placa de computador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.