Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) mantém a liderança para o Senado no RioReprodução
Jordy e Portinho estão tecnicamente empatados com Pedro Paulo (PSD), que tem 9%, Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%, e Monica Benicio (PSOL), com 6%, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais.
Na comparação com a pesquisa anterior, Benedita passou de 18% para 19%. Jordy e Portinho foram de 10% para 12% cada, Pedro Paulo passou de 7% para 9%, Crivella permaneceu com 7% e Monica, com 6%.
Waguinho (Republicanos) registra 3% e Marcos Dias (Podemos), 2%. Luciano Mattos (PRTB), Helio Secco (Missão), Paula Falcão (PSTU) e Michelly Xavier (UP) têm 1% cada. Luiz Eugenio (PCO), Vinicius Benevides (UP) e Ó Clemente (Democrata) não pontuaram. Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) e André Monteiro (Democrata) não foram testados.
Brancos, nulos ou nenhum somam 13%, enquanto os indecisos são 12%.
O cenário considera as respostas para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total que soma 100% das intenções de voto, mantendo a proporção entre candidatos, indecisos e votos brancos ou nulos.
Primeiro voto
Monica Benicio tem 3%. Waguinho e Helio Secco registram 2% cada, enquanto Marcos Dias e Luciano Mattos têm 1% cada. Vinicius Benevides, Paula Falcão, Michelly Xavier e Luiz Eugenio não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 11% e os indecisos, 9%
Segundo voto
Waguinho tem 4%. Marcos Dias, Luciano Mattos, Michelly Xavier e Paula Falcão registram 2% cada. Luiz Eugenio e Helio Secco têm 1% cada. Vinicius Benevides e Ó Clemente não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 16% e os indecisos, 16%.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 56% estão indecisos, ante 62% no levantamento anterior e 77% em 21 de agosto. Benedita é citada por 12%, Jordy, por 5%, Portinho e Pedro Paulo, por 4% cada, e Monica Benicio e Crivella, por 2% cada. Outras respostas somam 9% e brancos, nulos ou nenhum, 6%.
O Datafolha ouviu 1.204 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.
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