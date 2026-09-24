Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) mantém a liderança para o Senado no Rio - Reprodução

Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) mantém a liderança para o Senado no RioReprodução

Publicado 24/09/2026 19:42

Benedita da Silva (PT) tem 19% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro , segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem com 12% cada.

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Jordy e Portinho estão tecnicamente empatados com Pedro Paulo (PSD), que tem 9%, Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%, e Monica Benicio (PSOL), com 6%, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais.



Na comparação com a pesquisa anterior, Benedita passou de 18% para 19%. Jordy e Portinho foram de 10% para 12% cada, Pedro Paulo passou de 7% para 9%, Crivella permaneceu com 7% e Monica, com 6%.



Waguinho (Republicanos) registra 3% e Marcos Dias (Podemos), 2%. Luciano Mattos (PRTB), Helio Secco (Missão), Paula Falcão (PSTU) e Michelly Xavier (UP) têm 1% cada. Luiz Eugenio (PCO), Vinicius Benevides (UP) e Ó Clemente (Democrata) não pontuaram. Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) e André Monteiro (Democrata) não foram testados.



Brancos, nulos ou nenhum somam 13%, enquanto os indecisos são 12%.



O cenário considera as respostas para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total que soma 100% das intenções de voto, mantendo a proporção entre candidatos, indecisos e votos brancos ou nulos.

Jordy e Portinho estão tecnicamente empatados com Pedro Paulo (PSD), que tem 9%, Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%, e Monica Benicio (PSOL), com 6%, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais.Na comparação com a pesquisa anterior, Benedita passou de 18% para 19%. Jordy e Portinho foram de 10% para 12% cada, Pedro Paulo passou de 7% para 9%, Crivella permaneceu com 7% e Monica, com 6%.Waguinho (Republicanos) registra 3% e Marcos Dias (Podemos), 2%. Luciano Mattos (PRTB), Helio Secco (Missão), Paula Falcão (PSTU) e Michelly Xavier (UP) têm 1% cada. Luiz Eugenio (PCO), Vinicius Benevides (UP) e Ó Clemente (Democrata) não pontuaram. Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) e André Monteiro (Democrata) não foram testados.Brancos, nulos ou nenhum somam 13%, enquanto os indecisos são 12%.O cenário considera as respostas para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total que soma 100% das intenções de voto, mantendo a proporção entre candidatos, indecisos e votos brancos ou nulos.

Primeiro voto



Considerando apenas a primeira escolha para o Senado, Benedita registra 31%, seguida por Carlos Jordy, com 14%, Carlos Portinho, com 10%, e Marcelo Crivella, com 8%. Pedro Paulo aparece com 7%.



Monica Benicio tem 3%. Waguinho e Helio Secco registram 2% cada, enquanto Marcos Dias e Luciano Mattos têm 1% cada. Vinicius Benevides, Paula Falcão, Michelly Xavier e Luiz Eugenio não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 11% e os indecisos, 9%



Segundo voto



Na segunda escolha para o Senado, Carlos Portinho aparece com 14%, seguido por Pedro Paulo e Carlos Jordy, com 10% cada, e Monica Benicio, com 9%. Benedita registra 6% e Marcelo Crivella, 5%.



Waguinho tem 4%. Marcos Dias, Luciano Mattos, Michelly Xavier e Paula Falcão registram 2% cada. Luiz Eugenio e Helio Secco têm 1% cada. Vinicius Benevides e Ó Clemente não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 16% e os indecisos, 16%.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 56% estão indecisos, ante 62% no levantamento anterior e 77% em 21 de agosto. Benedita é citada por 12%, Jordy, por 5%, Portinho e Pedro Paulo, por 4% cada, e Monica Benicio e Crivella, por 2% cada. Outras respostas somam 9% e brancos, nulos ou nenhum, 6%.



O Datafolha ouviu 1.204 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.