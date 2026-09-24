PT alegou que vídeo de Flávio não tinha fundamentos sobre qualquer relação de Lula com facções criminosasAgência Brasil
Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.
No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.
Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%.
1° turno
Em relação à pesquisa divulgada no dia 17 de setembro, Lula oscilou 1 ponto porcentual para cima - ele tinha 39%- e Flávio repetiu os 36%. A distância entre os dois passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo
O instituto foi a campo entre terça-feira, 22, e hoje. Foram ouvidos 2.002 eleitores e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00304/2026. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, sob um nível de confiança de 95% .
Em seguida, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 5%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 1%. Brancos e nulos somam agora 5%.
Rejeição
Ambos tinham 47% no levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, e oscilaram dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro.
Os dois permanecem empatados como os candidatos com os maiores índices de rejeição. O instituto perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum no primeiro turno da eleição presidencial.
Renan Santos (Missão) manteve 15% de rejeição, seguido por Romeu Zema (Novo), com 14%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%, também sem alteração em relação à rodada anterior.
Rui Costa Pimenta (PCO) passou de 11% para 9%, mesmo índice de Samara Martins (UP), que tinha 10%. O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 9% para 8%, enquanto Edmilson Costa (PCB) passou de 10% para 8%.
Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC) mantiveram 7% cada. Leonardo Avalanche (PRTB), que não constava na pesquisa anterior, também registrou 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 6% para 5%.
Os entrevistados que votariam em qualquer candidato ou não rejeitam nenhum permaneceram em 2%. A parcela dos que rejeitam todos passou de 2% para 1%, enquanto os que não souberam responder foram de 2% para 3%.
Avaliação
Em relação ao levantamento divulgado há uma semana, a avaliação ruim ou péssima passou de 42% para 40%, enquanto a ótima/boa ficou estável em 34% e a regular oscilou de 23% para 24%, dentro da margem de erro.
Em uma pergunta sobre a atuação pessoal do presidente, 50% disseram reprovar Lula, enquanto 47% afirmaram aprová-lo. Na pesquisa anterior, 50% desaprovam Lula e 48% o aprovavam.
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