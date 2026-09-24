PT alegou que vídeo de Flávio não tinha fundamentos sobre qualquer relação de Lula com facções criminosas - Agência Brasil

PT alegou que vídeo de Flávio não tinha fundamentos sobre qualquer relação de Lula com facções criminosasAgência Brasil

Publicado 24/09/2026 19:18 | Atualizado 24/09/2026 19:53

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em eventual segundo turno da disputa pela Presidência da República , segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.

Leia mais: Quaest: no 1º Turno, Lula tem 37% dos votos contra 33% de Flávio



Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.



No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.



Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%. Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%.

1° turno



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.



Em relação à pesquisa divulgada no dia 17 de setembro, Lula oscilou 1 ponto porcentual para cima - ele tinha 39%- e Flávio repetiu os 36%. A distância entre os dois passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo



O instituto foi a campo entre terça-feira, 22, e hoje. Foram ouvidos 2.002 eleitores e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00304/2026. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, sob um nível de confiança de 95% .



Em seguida, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 5%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 1%. Brancos e nulos somam agora 5%.

Rejeição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são rejeitados por 45% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.



Ambos tinham 47% no levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, e oscilaram dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro.



Os dois permanecem empatados como os candidatos com os maiores índices de rejeição. O instituto perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum no primeiro turno da eleição presidencial.



Renan Santos (Missão) manteve 15% de rejeição, seguido por Romeu Zema (Novo), com 14%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%, também sem alteração em relação à rodada anterior.



Rui Costa Pimenta (PCO) passou de 11% para 9%, mesmo índice de Samara Martins (UP), que tinha 10%. O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 9% para 8%, enquanto Edmilson Costa (PCB) passou de 10% para 8%.



Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC) mantiveram 7% cada. Leonardo Avalanche (PRTB), que não constava na pesquisa anterior, também registrou 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 6% para 5%.



Os entrevistados que votariam em qualquer candidato ou não rejeitam nenhum permaneceram em 2%. A parcela dos que rejeitam todos passou de 2% para 1%, enquanto os que não souberam responder foram de 2% para 3%.

Avaliação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 40% dos brasileiros, enquanto 34% o consideram ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Outros 24% classificam a gestão como regular.



Em relação ao levantamento divulgado há uma semana, a avaliação ruim ou péssima passou de 42% para 40%, enquanto a ótima/boa ficou estável em 34% e a regular oscilou de 23% para 24%, dentro da margem de erro.



Em uma pergunta sobre a atuação pessoal do presidente, 50% disseram reprovar Lula, enquanto 47% afirmaram aprová-lo. Na pesquisa anterior, 50% desaprovam Lula e 48% o aprovavam.



O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.