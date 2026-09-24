Flávio Dino quer que seja investigado possível vazamento ou ocultação de informações relevantes por agentes da CVM - Rosinei Coutinho / STF

Flávio Dino quer que seja investigado possível vazamento ou ocultação de informações relevantes por agentes da CVMRosinei Coutinho / STF

Publicado 24/09/2026 17:31 | Atualizado 24/09/2026 17:32

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) investigue suposta omissão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na apuração de irregularidades relacionadas ao Banco Master . A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 24, no âmbito de ação do Novo que trata sobre a asfixia financeira da autarquia.