Zezé Di Camargo esteve na despedida de Rick - fotos de Eduardo Martins / Brazil News

Zezé Di Camargo esteve na despedida de Rick fotos de Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 24/09/2026 15:16

O corpo de Rick , que formava dupla com Renner, está sendo velado nesta quinta-feira (24) no Cemitério Pax, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia começou às 8h e é restrita a familiares e amigos próximos. O sepultamento está previsto para acontecer às 17h no mesmo local.

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Genro do artista, Marcos Nascimento chegou de carro na cerimônia fúnebre. Nomes da música sertaneja também deram o último adeus a Rick, entre eles os cantores Zezé Di Camargo, Felipe Araújo e Marrone, além de Zé Henrique, da dupla com Gabriel, e Paulinho, parceiro de Cezar.

O apresentador Fausto Silva e a dupla Gian e Giovani enviaram coroas de flores expressando os sentimentos pelo falecimento do artista. Emocionados, os integrantes da banda de Rick e Renner desembarcaram de ônibus na entrada do cemitério.

Nas redes sociais, a família do sertanejo explicou a decisão por uma cerimônia reservada. "Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor. Mas, neste último momento, ali não estará o Rick. Estará apenas o corpo do nosso Geraldo - nosso marido, nosso pai, nosso avô, nosso amor", informou em nota.

Rick ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner. A dupla alcançou destaque principalmente a partir da década de 1990. Ao longo da carreira, o sertanejo colecionou sucessos com o parceiro e em trabalhos solo. Entre as canções de maior destaque estão "Ela é Demais", "Filha", "Nos Bares da Cidade", "Eu Mereço", "Só Quero Te Dizer" e "A Força do Amor". A parceria com Renner também rendeu outros hits, como "Mãe", "Cara de Pau" e "Credencial", que ajudaram a consolidar a dupla entre os nomes de destaque do sertanejo.

Tragédia

Rick Sollo, de 59 anos, morreu na segunda-feira (21) em um acidente de helicóptero na região da serra catarinense. Junto do artista, também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Os destroços foram encontrados por volta das 12h de terça-feira (22) em Santa Bárbara com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação contou com aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.