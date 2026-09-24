Flávio Bolsonaro viajou acompanhado por familiares e pelo advogado Willer TomazReprodução / Flow Podcast
"Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes", escreveu o candidato em seu perfil no X (antigo Twitter).
A aeronave é um Legacy 650 de prefixo PP-NLR. Flávio Bolsonaro viajou acompanhado por familiares e pelo advogado Willer Tomaz, de quem é amigo. Tomaz é investigado por suspeitas de ligação com fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A viagem de Flávio e Willer, realizada em janeiro do ano passado foi revelada pelo jornal O Globo na semana passada. Nesta quarta-feira (23), a piauí mostrou que se tratava do mesmo avião usado por Moraes e que levou o senador a criticar a relação do ministro com Vorcaro.
A aeronave era operada pela empresa Prime You, uma das três detentoras da Fraction 024, dona formal do avião. A Prime entrou na sociedade em 2024, meses antes da viagem de Flávio. A Prime diz que teve Daniel Vorcaro entre seus sócios entre 2021 e setembro de 2025. Os outros dois sócios do avião eram Willer Tomaz e Laércio Cosentino, fundador da TOTVS.
A amizade entre Flávio e Willer
A relação entre Flávio e Willer também se estendeu a outros episódios. Documentos e relatos obtidos pelo Broadcast/Estadão, no dia 3 de abril deste ano, indicam que Flávio realizou ao menos duas viagens com a família, em 2025, em jatinhos emprestados por empresários.
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