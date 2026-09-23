Romeu Zema e Ronaldo Caiado participam de debate promovido pela Revista VejaReprodução/Veja
Os demais presidenciáveis convidados não participaram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, retornou recentemente de Nova York, onde discursou na Assembleia Geral da ONU, e cumpriu agenda de campanha no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro (PL) dedicou o dia a reuniões internas e gravações para a campanha. Já Renan Santos (Missão) manteve compromissos em cidades do interior de São Paulo. Augusto Cury também não compareceu ao debate após informar que não poderia participar em razão da morte do empresário Bruno Avelar no acidente de helicóptero que também vitimou o cantor Rick.
Dividido em três blocos, o debate começou com perguntas entre os próprios candidatos sobre pobreza e corrupção.
Ao abordar o combate à pobreza, Zema criticou a política econômica do governo federal e defendeu responsabilidade fiscal como caminho para o crescimento econômico.
“Todo país que deu certo no mundo teve responsabilidade fiscal. Nós temos um governo que diz que quanto mais ele gasta vai melhorar”, afirmou.
O ex-governador mineiro também citou sua gestão em Minas Gerais, defendendo medidas de contenção de gastos e redução da máquina pública.
Caiado respondeu afirmando que o principal desafio é promover mobilidade social e criar condições para que a população ascenda economicamente por meio do emprego, da educação e do acesso ao crédito.
“O governante tem que ter responsabilidade de tirar o país da pobreza”, declarou.
Segundo o ex-governador de Goiás, programas sociais devem funcionar como instrumentos de inclusão, mas não podem substituir políticas voltadas à geração de oportunidades.
Corrupção e caso Vorcaro
“Temos a caixa de pandora aberta e que envolve todos os lados políticos”, disse.
Caiado elevou o tom das críticas e afirmou que o caso precisa ser apurado sem distinções partidárias.
Ao apresentar propostas para aumentar a transparência da administração pública, Zema defendeu a divulgação integral de agendas e despesas de autoridades públicas. Caiado afirmou que agentes públicos que ampliarem significativamente seus patrimônios devem comprovar a origem dos recursos.
Reforma administrativa e economia
Ao responder sobre a reforma administrativa, Caiado defendeu meritocracia no serviço público, responsabilização funcional e redução de gastos.
“A reforma administrativa tem que ser no sentido da responsabilidade do servidor cumprir sua função”, afirmou.
Zema voltou a defender a redução da estrutura estatal.
“Temos que diminuir ministérios e servidor deve servir”, declarou.
Questionados sobre medidas econômicas impopulares, ambos citaram experiências de ajuste fiscal em seus estados.
Zema destacou a redução de cargos em Minas Gerais e afirmou que pretende administrar o país utilizando critérios semelhantes aos adotados na iniciativa privada.
Já Caiado afirmou que assumiu Goiás em situação fiscal delicada e que conseguiu recuperar a capacidade financeira do estado por meio de medidas de controle de gastos.
Segurança domina confronto
“É absurdo. As facções estão dominando o país”, declarou.
O candidato também defendeu a criação de uma força de cooperação internacional para o combate ao crime organizado na América do Sul, além da ampliação de presídios de segurança máxima.
Segundo Caiado, condenados por crimes graves deveriam cumprir ao menos 90% da pena antes de obter progressão de regime.
Zema afirmou que o brasileiro vive com medo da violência e voltou a associar a atuação das facções ao governo petista.
“O crime gosta de Lula”, declarou durante o debate.
Caiado também citou a situação do Rio de Janeiro e afirmou que o Estado precisa recuperar territórios controlados pelo crime.
“O Estado não pode se ajoelhar para bandidos”, disse.
Saúde e tecnologia
Segundo ele, a integração digital entre unidades de saúde pode reduzir filas e melhorar o atendimento em regiões mais afastadas.
O candidato também propôs o uso de inteligência artificial para organizar a fila de procedimentos de acordo com o grau de gravidade dos pacientes.
Zema voltou a criticar governos petistas e afirmou que encontrou obras e investimentos paralisados na área da saúde quando assumiu o governo de Minas Gerais.
Considerações finais
Caiado encerrou defendendo a superação da polarização política.
“Não podemos mais continuar com a polarização que destrói o país. Essa eleição é histórica”, declarou.
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