Zema classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce" - Reprodução / GloboNews

Zema classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce"Reprodução / GloboNews

Publicado 23/09/2026 21:57 | Atualizado 23/09/2026 21:59

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou nesta quarta-feira, 23, a condução da economia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a manutenção da pobreza interessa ao petista. "Lula é pai da pobreza, interessa para ele que o Brasil continue pobre", disse durante o debate promovido pela Veja.

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Zema também criticou o nível dos juros no País e afirmou que as taxas elevadas reduzem a renda disponível das famílias e retiram recursos da atividade econômica. Segundo ele, o efeito aparece no financiamento de bens como celulares, motos e carros e também no crédito consignado de aposentados.



"Taxa de juros elevada é taxa de juros que tira recurso da economia, faz as famílias ficarem apertadas e as empresas quebrarem. E é isso que nós temos vivido hoje no Brasil", afirmou.



O candidato classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce" e criticou o que classificou como populismo. Zema também comparou o desempenho brasileiro ao da Coreia. "Lá na década de 60, Brasil na frente da Coreia. Hoje a Coreia tem uma renda três vezes superior à do Brasil", disse. Zema também criticou o nível dos juros no País e afirmou que as taxas elevadas reduzem a renda disponível das famílias e retiram recursos da atividade econômica. Segundo ele, o efeito aparece no financiamento de bens como celulares, motos e carros e também no crédito consignado de aposentados."Taxa de juros elevada é taxa de juros que tira recurso da economia, faz as famílias ficarem apertadas e as empresas quebrarem. E é isso que nós temos vivido hoje no Brasil", afirmou.O candidato classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce" e criticou o que classificou como populismo. Zema também comparou o desempenho brasileiro ao da Coreia. "Lá na década de 60, Brasil na frente da Coreia. Hoje a Coreia tem uma renda três vezes superior à do Brasil", disse.

Discurso de Lula



Lula disse, nesta terça-feira (22), que a Organização das Nações Unidas (ONU) vive, desde 2003, seu momento mais crítico. "A ONU está falhando em uma de suas missões mais elevadas: a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa."



"O sentimento que me move hoje é o da indignação", disse. "A capacidade da ONU de proteger os mais vulneráveis, os que não têm exércitos nem arsenais, nunca foi tão pequena", completou.



A declaração foi feita durante a abertura do debate geral da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em sua fala, Lula lembrou que essa é a 10ª vez em que abre o debate geral e, da tribuna, voltou a criticar especificamente o trabalho do Conselho de Segurança da organização.



"Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o seu papel", disse. "Em 1946, já na primeira sessão dessa assembleia, o Brasil alertava para o alto preço que a comunidade internacional pagaria pelo direito de veto. Esse vício conferiu às grandes potências o privilégio da insensatez."