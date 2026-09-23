Zema classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce"Reprodução / GloboNews
Zema também criticou o nível dos juros no País e afirmou que as taxas elevadas reduzem a renda disponível das famílias e retiram recursos da atividade econômica. Segundo ele, o efeito aparece no financiamento de bens como celulares, motos e carros e também no crédito consignado de aposentados.
"Taxa de juros elevada é taxa de juros que tira recurso da economia, faz as famílias ficarem apertadas e as empresas quebrarem. E é isso que nós temos vivido hoje no Brasil", afirmou.
O candidato classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce" e criticou o que classificou como populismo. Zema também comparou o desempenho brasileiro ao da Coreia. "Lá na década de 60, Brasil na frente da Coreia. Hoje a Coreia tem uma renda três vezes superior à do Brasil", disse.
Discurso de Lula
"O sentimento que me move hoje é o da indignação", disse. "A capacidade da ONU de proteger os mais vulneráveis, os que não têm exércitos nem arsenais, nunca foi tão pequena", completou.
A declaração foi feita durante a abertura do debate geral da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em sua fala, Lula lembrou que essa é a 10ª vez em que abre o debate geral e, da tribuna, voltou a criticar especificamente o trabalho do Conselho de Segurança da organização.
"Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o seu papel", disse. "Em 1946, já na primeira sessão dessa assembleia, o Brasil alertava para o alto preço que a comunidade internacional pagaria pelo direito de veto. Esse vício conferiu às grandes potências o privilégio da insensatez."
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