Cantor Rick morreu em acidente aéreo em Santa CatarinaDivulgação
Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. A liberação para as famílias ocorreu nesta quarta-feira (23). No caso de Rick, o transporte até Sorocaba será feito por táxi aéreo.
O cantor mantinha ligação com a região. Ele tinha uma residência em Itu, município vizinho a Sorocaba, enquanto o filho dele e Renner também possuem casas na cidade. A relação com o município foi citada pelo prefeito Rodrigo Manga, que afirmou ter colocado a estrutura da prefeitura à disposição da família.
“Nós falamos com o representante da família, coloquei à disposição a prefeitura, a Arena Multiuso, o ginásio. Falei que falaria com o presidente da Câmara, para a Câmara Municipal também”, declarou o prefeito.
Manga também destacou a ligação do artista com a região e afirmou que Rick era querido pelos moradores. “O Rick tem um convívio aqui na nossa região, então nós vamos receber ele de braços abertos aqui, porque ele é amado não só pelo sorocabano, como todo o Brasil”, afirmou.
Outras vítimas
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira. Todos morreram na queda da aeronave.
Rick tinha 57 anos e ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner. A dupla sertaneja alcançou destaque principalmente a partir da década de 1990 e acumulou sucessos ao longo da carreira.
O acidente aconteceu na região serrana de Santa Catarina. As equipes de resgate localizaram a aeronave em uma área de difícil acesso, o que dificultou a retirada dos ocupantes. Depois da conclusão dos trabalhos no local, os corpos foram levados para Florianópolis para os procedimentos de identificação e liberação.
O velório em Sorocaba deverá reunir familiares, amigos e pessoas ligadas à trajetória profissional do cantor. A família optou por realizar uma cerimônia reservada, sem acesso do público.
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