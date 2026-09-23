Cantor Rick morreu em acidente aéreo em Santa Catarina - Divulgação

Cantor Rick morreu em acidente aéreo em Santa CatarinaDivulgação

Publicado 23/09/2026 21:40 | Atualizado 23/09/2026 21:41

O corpo do cantor Rick Sollo , da dupla sertaneja Rick & Renner, será velado e enterrado em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia está marcada para esta quinta-feira (24), às 8h e às 17, respectivamente, no Jardim Cemitério Pax, e será restrita a familiares e amigos.

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Rick foi uma das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, na segunda-feira (21). A aeronave foi localizada durante as buscas, e os corpos das vítimas foram retirados do local no fim da tarde de terça-feira (22).



Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. A liberação para as famílias ocorreu nesta quarta-feira (23). No caso de Rick, o transporte até Sorocaba será feito por táxi aéreo.



O cantor mantinha ligação com a região. Ele tinha uma residência em Itu, município vizinho a Sorocaba, enquanto o filho dele e Renner também possuem casas na cidade. A relação com o município foi citada pelo prefeito Rodrigo Manga, que afirmou ter colocado a estrutura da prefeitura à disposição da família.



“Nós falamos com o representante da família, coloquei à disposição a prefeitura, a Arena Multiuso, o ginásio. Falei que falaria com o presidente da Câmara, para a Câmara Municipal também”, declarou o prefeito.



Manga também destacou a ligação do artista com a região e afirmou que Rick era querido pelos moradores. “O Rick tem um convívio aqui na nossa região, então nós vamos receber ele de braços abertos aqui, porque ele é amado não só pelo sorocabano, como todo o Brasil”, afirmou.





Outras vítimas





Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira. Todos morreram na queda da aeronave.



Rick tinha 57 anos e ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner. A dupla sertaneja alcançou destaque principalmente a partir da década de 1990 e acumulou sucessos ao longo da carreira.



O acidente aconteceu na região serrana de Santa Catarina. As equipes de resgate localizaram a aeronave em uma área de difícil acesso, o que dificultou a retirada dos ocupantes. Depois da conclusão dos trabalhos no local, os corpos foram levados para Florianópolis para os procedimentos de identificação e liberação.



O velório em Sorocaba deverá reunir familiares, amigos e pessoas ligadas à trajetória profissional do cantor. A família optou por realizar uma cerimônia reservada, sem acesso do público.