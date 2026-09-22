Destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira - Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar-SC

Destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feiraDivulgação / Corpo de Bombeiros Militar-SC

Publicado 22/09/2026 13:52 | Atualizado 22/09/2026 16:09

Os destroços do helicóptero, no qual viajava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner , foram encontrados na tarde desta terça-feira (22), em Santa Bárbara, na Serra Catarinense (SC). A aeronave foi localizada em uma região de difícil acesso, com áreas que variam entre montanhas, planícies e mata fechada. Havia cinco pessoas a bordo e não há sobreviventes.







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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), os esforços, neste momento, estão concentrados em "resgatar as vítimas sem vida, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias".

A aeronave desapareceu na tarde de ontem, após sair de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, em direção à cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas começaram na tarde desta segunda-feira e seguiram madrugada adentro e tiveram de ser brevemente interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados de manhã. Os destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira.

Além do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, estavam na aeronave Bruno Avelar, empresário ligado ao jogador de futebol Neymar e a Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira e o filmmaker Paulo Soares.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o helicóptero de matrícula PP-MGR, desaparecido na Serra de Santa Catarina, foi localizado nesta terça-feira (22). Os destroços foram avistados por uma aeronave que participava das buscas e, em seguida, outra equipe foi direcionada ao local.



As buscas foram coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (Salvaero Curitiba). Segundo a FAB, uma das aeronaves empregadas na operação realizou cerca de 13 horas de voo até localizar os destroços. As equipes seguem na região para dar continuidade aos trabalhos.

A operação contou com a aeronave Arcanjo 03, cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas e drones com capacidade de identificação térmica.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do órgão regional em Canoas (RS) foram acionados para realizar a análise inicial do acidente com o helicóptero de matrícula PP-MGR, em Urubici (SC).



A equipe vai coletar dados, verificar os danos à aeronave e levantar informações que possam contribuir para esclarecer as causas do acidente. Segundo o CENIPA, a investigação será concluída no menor prazo possível, considerando a complexidade da ocorrência.