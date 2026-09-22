Edson em nova publicação Reprodução/Instagram
Em vídeo, Edson falou sobre a amizade com o cantor e desabafou sobre preocupação com ele e os demais desaparecidos. "Eu estou triste, preocupado. O Rick, eu conheço ele há 30 anos, ou mais. Deus pode tudo, né? Vamos orar, pedir força para família, não só dele, pra todos que estão ali, são vidas. Eu estou muito triste, muito triste", disse.
Renner, dupla de Rick, também se manifestou em torno do acontecimento, "Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança", afirmou.
Em comunicado oficial sobre o caso, a equipe do artista explicou que seguem esperando por mais informações acerca do ocorrido. "Informamos que, neste momento, seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes. As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes”.
Eles, também, solicitaram que não fossem disseminadas notícias ainda sem confirmação, “Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas”.
"Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas. Seguimos unidos em oração e com esperança", completaram.
Para além de Rick, também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. O grupo estava a bordo de um helicóptero do modelo Bell 430, fabricado em 2001. Ele tem capacidade para um piloto e sete passageiros.
A equipe de Bruno Avelar, conselheiro de campanha do candidato à presidência Augusto Cury (Avante), está convocando voluntários para ajudar com as buscas em torno dos desaparecidos. “As equipes estão cadastrando especialistas voluntários para reforçar as buscas pela aeronave. Está sendo realizado o cadastramento de especialistas voluntários em busca e salvamento que possam apoiar a operação”, revelou João Adolfo, comandante de comunicação do empresário.
O helicóptero decolou na cidade de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, em direção a São Joaquim, mas não chegou ao seu destino. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB) estão mobilizadas em busca pela região.