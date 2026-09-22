Estreia de musical reúne famosos em São Paulo





O autor do livro "Ainda Estou Aqui", obra homônima ao longa-metragem que conquistou o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, esteve presente. Marcelo, inclusive, recebeu o carinho do elenco e da plateia no palco. A estreia VIP do musical "Feliz Ano Velho" reuniu muitos famosos no teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (21). Dirigido por Gustavo Barchilon e estrelado pelos atores Bruno Garcia, Hugo Bonèmer e Heloisa Périssé, a montagem é inspirada no romance autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva.O autor do livro "Ainda Estou Aqui", obra homônima ao longa-metragem que conquistou o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, esteve presente. Marcelo, inclusive, recebeu o carinho do elenco e da plateia no palco.

Os atores Vera Holtz, Marcos Veras, Mônica Martelli, Carla Diaz, Bianca Rinaldi, Alessandra Maestrini, Samantha Schmutz, Mayana Neiva; o cantor Leone; a comediante Nany People; a ex-BBB Gabriela Saporito; o diretor artístico Mauro Sousa e o marido, o produtor Rafael Piccin também prestigiaram a montagem.

Elogios

Através das redes sociais, o musical recebeu elogios. "Espetáculo lindo e emocionante. Heloisa, amiga amada, é sempre um sonho te ver em cena. Parabéns, Hugo Bonèmer, Gustavo Barchilon e todo o elenco", disse a estrela do filme "Minha Melhor Amiga", ao lado da atriz Ingrid Guimarães.

Com lágrimas nos olhos, a intérprete de Bozena na série "Toma Lá, Dá Cá" (2007–2009), da TV Globo, ressaltou o misto de sentimentos. "Gente, vocês querem ver uma coisa f***, uma peça f***, um musical f*** e um show f***? Venham assistir, aqui no Teatro Frei Caneca, 'Feliz Ano Velho'. Direção do Gustavo Barchilon. Estou tendo um 'treco' de emoção aqui", iniciou Alessandra.

Em seguida, exaltou o trabalho do diretor e atores. "Chorei logo no começo com a estética do espetáculo e a direção. Estou emocionada com o talento do diretor. Gustavo, pelo amor de Deus, cara [risos], que isso? Aí a gente vai se emocionando com a genialidade do Hugo fazendo o Marcelo Rubens Paiva. Aí o elenco todo que é uma explosão de vida... as músicas e todas as letras dos anos 1980... esse jogo de energia que é a história do Marcelo. Vocês que acompanharam 'Ainda Estou Aqui' ganhando o Oscar, essa peça aqui, se estivesse na Broadway, ganharia", falou a atriz.

'Feliz Ano Velho'

Escrito em 1982, o primeiro livro de Marcelo Rubens Paiva retrata - sem tabus - a história do acidente que sofreu em uma lagoa em Campinas, São Paulo, que o deixou tetraplégico aos 20 anos. O dramaturgo narra a própria experiência com uma linguagem marcada pelo humor, ironia e reflexões sobre juventude, deficiência e amadurecimento.

Para levar aos palcos essa trajetória de reabilitação e superação, o musical reúne hits, como sucessos de Legião Urbana, Titãs, Lulu Santos e Barão Vermelho.

Bárbara Sut, Bibi Tolentino, Giselle Lima, Ingrid Gaigher, João Côrtes, Lázaro Menezes, Lia Canineu, Luciano Mallmann, Mateus Ribeiro, Mattilla, Renan Mattos, Sabrina Korgut e Tuna Dwek complementam o elenco da produção.

Em julho deste ano, foi anunciado durante a 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) que a obra será adaptada para uma série, produzida pelas empresas Amaia e O2 Filmes.

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