Cauã Reymond entrou para o elenco da série ’Tudo é Justo’ - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond entrou para o elenco da série ’Tudo é Justo’Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2026 22:58

Cauã Reymond , de 46 anos, entrou para o elenco da segunda temporada da série norte-americana "Tudo é Justo", protagonizada por Kim Kardashian, Sarah Paulson e Naomi Watts. O ator brasileiro revelou a novidade em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (22).

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"Oi, pessoal, estou muito feliz em confirmar que estou no elenco da segunda temporada de "Tudo é Justo", do Disney +. É um projeto incrível e estou muito animado com o que vem por aí. Vejo vocês em breve, fiquem ligados", anunciou.

Lançada em novembro do ano passado, a produção conta a história de um grupo de advogadas especialistas em divórcios que abandona um escritório de advocacia dominado por homens para abrir a própria firma. O enredo mistura as complexidades do tribunal com os bastidores da vida pessoal das protagonistas.

Projeto

A escalação de Cauã Reymond na produção internacional acontece logo após o sucesso de "Jogada de Risco", série do Globoplay criada e estrelada por ele . O projeto mergulha nos bastidores do futebol, no esquema de apostas e manipulação de resultados.

A produção acompanha o ex-atacante Maurício, que teve a carreira prejudicada por lesões e pela má condução do pai, Valdemar, interpretado por Marcos Frota. Após abandonar os campos, ele abre uma agência para cuidar de jovens jogadores e tenta alcançar como empresário o sucesso que não conquistou na fase em que foi atleta.

Também integram o elenco de "Jogada de Risco" nomes como Leticia Colin, Marcelo Adnet, Mariana Sena, Juan Paiva, Breno Ferreira, Rodrigo Lombardi, Cauê Campos e Ricardo Teodoro.