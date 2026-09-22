Dias antes de morrer, Rick falou sobre cuidados com a saúde - Reprodução/Instagram

Dias antes de morrer, Rick falou sobre cuidados com a saúdeReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2026 16:44 | Atualizado 22/09/2026 21:32

O cantor Rick, da dupla com Renner, que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina , compartilhou um vídeo menos de uma semana antes do acidente contando detalhes da rotina em seu rancho e a preocupação em envelhecer com saúde. A aeronave em que estava o sertanejo perdeu o contato na segunda-feira (21), e a morte das cinco pessoas a bordo foi confirmada nesta terça-feira (22).

fotogaleria

"Vou explicar para vocês a minha rotina. Quando estou aqui, tiro três horas por dia para cuidar da saúde e do corpo. Geralmente faço uma hora e meia de caminhada e corrida. Volto para o rancho, faço mais uma hora e quarenta de musculação. E, claro, sempre tenho que ter cuidado com a alimentação", ressaltou.

O artista explicou que o acompanhamento médico foi importante para a mudança de mentalidade. "Agora eu caminho, corro, fico muito bem, depois faço musculação, calistenia. Eu vou fazer 60 anos em dezembro e uma coisa que eu quero para mim é não depender de ninguém. Quero envelhecer com saúde e podendo fazer minhas coisas. Claro que sei que uma hora tudo vai ficar limitado, mas dentro das limitações, quero fazer as coisas do meu jeito", disse.

Rick era casado com Geralda Helena, com quem mantinha um relacionamento há mais de 40 anos. Os dois se casaram em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo, após mais de 30 anos juntos, em uma cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo. O cantor deixa dois filhos e quatro netos.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas tiveram início na tarde de ontem. A aeronave foi localizada por volta das 12h desta terça-feira em Santa Bárbara, na serra catarinense. Além do sertanejo, também estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Os destroços foram encontrados com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação ainda contou com cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.