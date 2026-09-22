Famosos lamentaram a morte do cantor Rick - Reprodução / Instagram

Famosos lamentaram a morte do cantor RickReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 13:48

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A dupla Marcos e Belutti homenageou as vítimas. "Hoje com muita tristeza nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil."

"A estrada hoje ficou mais triste. Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também", lamentaram Bruno e Marrone.

"Deus conforte o coração de toda família", escreveu Ana Castela. "Que o senhor os receba e que ele conforte o coração de todos", disse Simone Mendes. "Descanse em paz, ídolo", expressou a dupla Zé Neto e Cristiano, assim como Murilo Huff.

Munhoz & Mariano também deram o 'último adeus'. "É com uma dor imensa e o coração apertado que recebemos a notícia dessa tragédia. O sertanejo perde hoje uma de suas grandes vozes e referências. Nossos sentimentos mais sinceros aos familiares, amigos e fãs do querido Rick, da dupla com o Renner, assim como de todos os demais passageiros e tripulantes que também perderam suas vidas nesse acidente devastador. Que Deus conforte o coração de todos e receba cada um de vocês de braços abertos. Descansem em paz."

"Com profunda tristeza, nos despedimos de Rick, da dupla Rick & Renner, e do empresário Bruno Avelar. Os dois estavam entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Uma notícia dolorosa para familiares, amigos, fãs e todos que acompanhavam suas trajetórias. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor", publicou o influenciador digital, Renato Sertanejeiro.

"O sertanejo hoje está de luto por um colega de trabalho que fez história e deixou um legado lindo. Deus conforte os famílias e amigos mais próximos", escreveu Luan Pereira.

Gusttavo Lima compartilhou vídeo da participação da dupla Rick e Renner em um de seus shows. "É assim que vou sempre me lembrar de você, meu irmão. Você já tá fazendo muita falta, vai com Deus... Muita força a todos os familiares dessa tragédia!!!", afirmou.

"Eu não imaginava estar passando por um momento tão triste assim. Queria que na verdade tudo isso fosse apenas um pesadelo. Nós somos muito frágeis, muito vulneráveis. Queria poder, de alguma forma, ajudar a minimizar o que todos os familiares das vítimas, a Gê, filhos, netos, Renner, estão sentido, mas infelizmente não sou capaz. Ninguém é, na verdade! Eu peço que Deus possa confortar o coração de vocês e conceder forças para seguir. Vou guardar no meu coração, meu amigo, parceiro, todos os momentos que tivemos juntos, que pra mim foram intensos e inesquecíveis!!", lamentou Daniel.

O cantor Compadre Washington também se despediu do sertanejo. "Rick, que tristeza receber essa notícia. Tive a alegria de te encontrar em tantos momentos, nos shows e na TV. Vou guardar com carinho cada lembrança. Que Deus te receba e conforte toda a família. Descanse em paz."

O ex-integrante do grupo É o Tchan! também homenageou o amigo, Bruno, resgatando um registro do casamento do empresário. "A vida nos levou por caminhos diferentes, mas tivemos a felicidade de nos reencontrar depois de tantos anos e guardarei com muito carinho a honra de ter participado de um momento tão especial da sua vida, o seu casamento", iniciou Compadre Washington.



"Hoje, fica a saudade e a gratidão pelo nosso reencontro e por tudo que fez parte da nossa história. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração da Lívia e dos seus filhos, dando a eles força para enfrentar essa dor tão grande. Descanse em paz, meu amigo. Você será sempre lembrado com muito carinho", finalizou o cantor.

Saiba mais

Antes da confirmação da morte, Renner pediu orações e desejou que 'boas notícias cheguem o quanto antes' . "Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento."

Acidente aéreo

De acordo com os bombeiros, as buscas iniciaram na tarde desta segunda. A corporação localizou o helicóptero por volta das 12h desta terça-feira em Santa Bárbara, na serra catarinense. Ninguém sobreviveu. Os destroços foram encontrados com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação ainda contou com cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas e drones com capacidade de identificação térmica.

